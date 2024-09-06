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凶槍疑是耶誕禮物！喬州校園14歲槍手擊斃4師生 父親遭捕被控過失殺人

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國喬治亞州阿巴拉契中學4日發生4死9傷槍擊案。路透
美國喬治亞州阿巴拉契中學4日發生4死9傷槍擊案。路透

美國喬治亞州阿巴拉契中學4日發生槍擊案，14歲槍手遭控殺害4名師生，其54歲的父親已被捕。

BBC報導，喬治亞州調查局表示，54歲的柯林．格雷（Colin Gray）面臨4項過失殺人罪、2項二級謀殺罪和8項虐待兒童罪指控。

當局指控柯林的兒子、14歲槍手柯爾特．格雷（Colt Gray）犯下4項謀殺罪，並計畫等他成年後將他起訴。他將於當地時間6日首次出庭。

喬州調查局主任霍西（Chris Hosey）在5日記者會上表示，對柯林的指控是基於「故意允許兒子擁有武器」，稱將繼續完成調查。

有執法部門消息人士透露，柯林在案發後向調查人員表示，兒子作案用的AR-15步槍，是他在2023年12月買給兒子的耶誕禮物。

聯邦調查局（FBI）亞特蘭大分局表示，屬下的國家威脅行動中心2023年5月接獲匿名舉報，指有人在網上揚言要開槍掃射校園，在追蹤到威脅來自喬治亞州後，轉交喬治亞州傑克森郡警局跟進，警局約談犯嫌柯爾特和其父親柯林，但柯爾特否認有發布相關貼文，其父也說，家裡有多把獵槍，但兒子不會在無人監督下使用。警局指當時沒有拘捕他的理由。

喬調查局指出，首府亞特蘭大附近溫得市（Winder）的阿巴拉契中學4日發生槍擊案，造成2名學生和2名教師身亡，另有9人受傷。

美國喬治亞州阿巴拉契中學槍擊案14歲犯嫌柯爾特格雷。路透
美國喬治亞州阿巴拉契中學槍擊案14歲犯嫌柯爾特格雷。路透

槍擊 殺人

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