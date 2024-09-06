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拜登次子杭特就9項稅務指控認罪！最高恐被關17年 律師讚勇敢

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登次子杭特（Hunter Biden）5日就其聯邦稅務案的9項指控罪名認罪。路透
美國總統拜登次子杭特（Hunter Biden）5日就其聯邦稅務案的9項指控罪名認罪。路透

美國總統拜登次子杭特（Hunter Biden）5日就其聯邦稅務案的9項指控罪名認罪，將面臨最高17年有期徒刑和45萬美元罰款

杭特涉嫌從2016年到2019年間累計逃漏聯邦稅至少140萬元而遭特別檢察官魏斯（David Weiss）起訴，5日在洛杉磯展開陪審團篩選。今年6月，杭特非法持槍3項重罪起訴在德拉瓦州遭定罪。

原先杭特否認所有起訴罪名，但5日他卻突然改口認罪。律師羅艾爾（Abbe Lowell）表示，杭特希望為了「私人利益」放棄審判，從而避免朋友和家人出庭作證。

羅艾爾說，「杭特今天把家庭放在第一位。這是一件勇敢而充滿愛的事。」並指他藉由認罪阻止了「作秀審判」。

杭特未對記者發表談話，但發表聲明抨擊魏斯「關注的不是正義，而是我在毒癮期間的行為喪失人性」，稱不會讓家人蒙受更多痛苦、更多隱私侵犯和不必要的尷尬。

法官斯卡西（Mark Scarsi）表示，杭特認罪所有9項指控後，將面臨最高17年有期徒刑和45萬美元（約新台幣1440萬元）的罰款，預計將於12月16日宣判。

家人 杭特 罰款

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