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川普攻經濟振興 提出由馬斯克領導政府效率委員會

中央社／ 5日舊金山專電
美國共和黨總統候選人川普。 美聯社
美國共和黨總統候選人川普。 美聯社

美國共和黨總統候選人川普今天表示，如果當選將成立一個由特斯拉執行長馬斯克領導的「政府效率委員會」，削減不必要開支。他並強調美國製造，將把生產美製產品的企業稅率降至15%。

川普（Donald Trump）今天在紐約一場演說中闡述經濟政策。他說，「政府效率委員會」（GovernmentEfficiency Commission）將對聯邦政府進行「全面財務和績效審計」並且提出「積極改革建議」，目標是消除詐欺和不當支付。

川普表示，「政府效率委員會」將由創辦Space X、特斯拉（Tesla）、Neuralink的馬斯克（Elon Musk）領導。川普和馬斯克8月在X平台對談，當時，馬斯克就向川普建議成立一個專注於政府開支的委員會，作為應對通貨膨脹的策略。

馬斯克今天在X平台回應，「如果有機會，我期待為美國服務」，他並表示自己不需要報酬、不需要頭銜。華爾街日報指出，馬斯克領導的SpaceX和特斯拉受聯邦機構監管，他涉入政府效率委員會，可能會產生利益衝突的問題。

美國總統大選辯論將在10日舉行，經濟議題是這場選舉的一大戰場。

川普演說也強調「美國製造」，指出未來如果他當選，將把生產美製產品的企業稅率降至15%。他喊話，「我的訊息很簡單，在美國製造你的產品，而且只在美國製造」。

目前美國企業稅率是21%。川普的對手、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）此前表示，支持將稅率調升至28%。

川普也重申將更加擁抱加密貨幣。此政策受到部分科技新創人士擁戴。

川普還表示他將撤銷「降低通膨法」（InflationReduction Act）尚未動用的資金。「降低通膨法」一大目的是要推動美國綠色能源發展。

針對困擾許多美國人的「住房問題」，川普表示將致力降低住房成本，並且開放部分聯邦土地用來建設住房。

川普演說也為關稅政策辯護。他之前提議對進口商品徵收10%到20%的關稅，並對中國商品徵收更高的稅率，以促進國內製造業。

根據華爾街日報的最新民調，當選民被問到誰更適合處理經濟問題時，川普領先賀錦麗8個百分點，處理通脹問題上，川普領先賀錦麗5個百分點。

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