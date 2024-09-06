觀察站／否認驅逐黃屏 美國不願美中緊張

一個孫雯案映照出美國的「中國過敏症」，以及政治人物面對政治危機時的冷血切割與荒謬。

華裔美國人孫雯被控非法擔任中國代理人並從中獲益，聯邦調查局布線已久，掌握足夠證據後於三日逮捕起訴。由起訴書中可見，孫雯夫婦利用職權在州府及中方遊走圖利。

但案件本身的政治效應卻顯得突兀，尤其正值美中關係敏感之際。

首先，在孫雯被起訴後隔天，提拔她擔任要職的紐約州長霍楚主動透露，「要求驅逐」中國駐紐約總領事黃屏，一度讓外界誤會美方已驅逐此人。霍楚將孫雯和中方總領事館乃至黃屏連結，製造「美方要求黃屏為此負責」的印象，而霍楚搖身一變成為中美競爭的受害者。

實際上，孫雯在霍楚手下已工作十五個月，作為州長，底下的人出包本就要視情節輕重負起相應政治責任，到目前為止只看到霍楚全力切割。但霍楚似乎用力過度，作為州長，哪來權限涉足外交事務，要求驅逐駐地館長簡直聞所未聞；就像是台北市長能說要換掉美國在台協會辦事處（ＡＩＴ）處長嗎？

從川普政府時代開始，美中關係就在「很糟糕」和「糟糕」之間來回擺盪，二○二○年七月互關領事館、二○二一年三月阿拉斯加會談不歡而散，都是嚴重的外交摩擦；而美中互揪代理人和間諜，動輒起訴拘禁，美國司法部調查科學家、學者、公安部官員到駭客與情報官員，發現諸多中國滲透細節，長期下來卻也形塑「聞『中』色變」的氛圍，這是美中角力現實。

美中在國際政治的競爭，一路延伸到軍事、經濟與科技發展，這樣的激烈競爭短期內不會改變，也不會只有一個孫雯。

紐約州前後任州長都是民主黨人，都有用人未明的責任，怎麼切割都難自圓其說。

美國國務院第一時間、三度表示「沒有驅逐」中方總領事，降低「差點被驅逐的黃屏」對美中關係可能帶來的衝擊。再兩個月就美國大選，加上白宮正積極運作拜習通話甚至拜習三會，任何敏感因素都可能衝擊拜登政府苦心經營的對中關係，其理甚明。