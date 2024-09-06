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孫雯案延燒 陸駐紐約總領事去留成羅生門

聯合報／ 記者張文馨和釗宇／綜合報導
前美國紐約州長辦公室副幕僚長孫雯被控擔任中國代理人。圖／美聯社
前美國紐約州長辦公室副幕僚長孫雯被控擔任中國代理人。圖／美聯社

美國紐約州長霍楚的前副幕僚長孫雯被控非法擔任「中國代理人」後，霍楚表示希望美國驅逐中國大陸駐紐約總領事黃屏，國務院發言人米勒四日說明「沒有驅逐」，黃屏離開是正常輪調，預期會很快有新總領事到任。

霍楚四日表示，她稍早應國務卿布林肯要求與美國國務院高層官員通話時，表達希望驅逐黃屏，國務院告知此人已不在紐約總領事館任職。

不過中國駐紐約總領館發言人四日發表聲明說，黃屏仍照常履職，「我們希望媒體不要炒作虛假信息」。黃屏自二○一八年起出任駐紐約總領事。

米勒四日在記者會表示，副國務卿坎伯四日稍早與霍楚通話，「首先，總領事沒有被驅逐」。米勒表示，美方的理解是，黃屏任期到八月已滿，將調往其他館處任職，這不是驅逐，美方預期會有新領事到職，但不清楚具體日期；他說，中方外交官員的動向，由中方說明。

被問到美方是否考慮過孫雯案的影響，米勒說，外國影響力活動必須依法登記，否則美國司法部就會採取行動。

孫雯和丈夫胡驍三日於紐約家中被聯邦調查局逮捕，孫雯被控充當中方秘密代理人、違反「外國代理人登記法」、簽證欺詐、人口走私和洗錢等罪名；胡驍則涉及銀行欺詐、濫用他人身分。

孫雯 紐約 美國

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