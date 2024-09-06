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美中學槍擊4死9傷 14歲凶嫌被捕

聯合報／ 特派記者黃惠玲、編譯盧思綸／綜合報導
美國喬治亞州阿巴拉契中學4日驚傳校園槍擊，造成4人死亡、9人受傷。美聯社
美國喬治亞州阿巴拉契中學4日驚傳校園槍擊，造成4人死亡、9人受傷。美聯社

美國喬治亞州巴羅郡溫得市阿巴拉契中學四日上午發生槍擊案，造成師生各兩人罹難，以及至少九人受傷，傷者已送醫。警方指出，槍手是該校十四歲學生葛瑞（Colt Gray）。

美國總統拜登表示，全國各地學生學著怎樣在校園槍擊案中躲避和找掩護，而非學習如何閱讀與寫作，「我們不能再讓這種情況淪為常態」。

拜登並向共和黨籍國會議員喊話，和民主黨合作通過槍枝安全法案，有助預防發生更多悲慘的槍枝暴力案，避免更多家庭因此支離破碎。

美國副總統賀錦麗也說，父母不得不擔憂孩子上學能否活著回家，這「太超過了」，「我們得杜絕它（校園槍擊案）」。前總統川普亦聲明批評槍手「病態又瘋狂」。

喬州調查局指出，凶嫌將被控謀殺罪，並以成人身分受審，行凶動機尚在調查。該郡警長史密斯說，該中學兩名校警跟槍手交火並將他制伏。凶嫌持一把ＡＲ型武器或半自動步槍。

該校十七歲學生卡德拉描述說，他上課時聽到槍響，「老師開門去看發生什麼事，另一位老師就跑來告知說有人開槍，把門關上！」於是老師鎖門，學生都躲到教室後面，外面傳來尖叫聲，還有人敲門並喊著「開門」。當敲門聲停止後，他聽到更多槍聲及尖叫聲。

坐葛瑞旁邊的薩亞拉特形容，葛瑞「安靜又害羞」，做分組專題報告時，他只會用單字回答。

過去廿年，美國包括大專院校在內的各級學校已發生數百起校園槍擊案，其中罹難者最多的是二○○七年四月維吉尼亞理工大學一名韓裔學生開槍殺害卅二名學生和教授後自戕。

校園 槍擊 美國

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