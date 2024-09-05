普亭表態希望「她」當選美國總統？英媒分析：其實不安好心
俄羅斯總統普亭5日在海參崴舉行的「東方經濟論壇」聲稱，他希望民主黨候選人、美國副總統賀錦麗當選總統，因為賀錦麗的笑聲具有「感染力」。然而，英國天空新聞分析，普亭的言論可能帶點惡作劇的意味，他這麼做可能是為了破壞賀錦麗的選情。
天空新聞指出，有鑑於美俄關係如此糟糕，普亭應該知道，他對美國總統候選人表現出任何形式的支持，都有可能損害此人在11月的選情，而非提振其選情。這可能是普亭聲稱支持賀錦麗的目的，其實普亭內心比較希望川普當選。
天空新聞分析，普亭可能比較希望川普當選，原因或許是川普主張減少軍援烏克蘭，可提高俄軍勝算。
普亭說，美國大選是「美國人民的選擇」。但俄國顯然也在密切關注。
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