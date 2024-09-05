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她簽「終身契約」住養老院花光老本 96歲被下逐客令遭討352萬

聯合新聞網／ 綜合報導
雅克絲才剛過完96歲生日，卻收到養老院的驅逐令。示意圖／ingimage
雅克絲才剛過完96歲生日，卻收到養老院的驅逐令。示意圖／ingimage

美國加州一名老婦人為了讓自己「老有所終」，在74歲那年就和養老院簽下終身合約，將能住在養老院一直到自己離世為止。沒想到養老院日前遭收購，新業主竟翻臉不認之前的永久契約，要將剛過完96歲生日的老婦趕出去。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，96歲的雅克絲（Jean Jacques）7月時才歡慶96歲生日，卻沒想到一個多月後就要為住處奮戰。雅克絲已經在森林山丘莊園（Forest Hill Manor）住了22年。2002年她簽下終身合約，雅克絲只要先支付一筆25萬美元（約台幣802萬元）的頭期款，接下來每個月另外支付5000美元（約台幣16萬元）月租，就能繼續住在養老院，直到所有存款扣完為止。

雅克絲的積蓄扣完後，她就靠著政府的補助生活，也沒有發生什麼問題。不過2022年時，養老院因破產轉售給「太平洋海岸高齡公寓」（Pacific Grove Senior Living），雅克絲的惡夢也隨之到來。

雅克絲一直以為，簽署合約以後，不管存款是否用盡，自己都會受到照顧，能在養老院終老。沒想到8月16日，院方突然給她一張驅逐通知書，告訴她如果不支付積欠的11萬美元（約新台幣352萬元）住宿費，就得在三天之內搬離養老院。

由於其他簽署終身合約的長輩都在合約還沒走完之前就過世，因此沒有面臨類似的問題，反倒是長壽的雅克絲「活得比養老院還久」，才面臨這種窘境。

「老年人聯盟」（Alliance for Aging）專案經理坎波斯（Elizabeth Campos）表示，這項通知並未通過相關部門批准，且通知中也沒有提供申訴資訊。她批評，看到這樣的通知任誰都會很生氣，「她的年紀這麼大了，還能去哪裡？」

目前相關單位正在為雅克絲爭取該有的權益，雅克絲也說自己哪裡也不去，「他們要趕我走就只能把我埋了，因為我沒有別的地方可以去。他們已經拿走我所有的錢了。」

美國 老婦 養老院

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