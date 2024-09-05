快訊

新竹「恐怖計程車」復出理由曝 車行今急解約！警也頭痛：目前無解

羈押攻防範圍確定！保障柯文哲防禦權 邵琇珮、彭振聲證詞不能審

賈永婕當101董座遭罵「花瓶」 網紅好友曝驚人資歷挺：對她並不難

機警救命！美校園槍擊釀2師2生亡 同學「1舉動」救全班

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國喬治亞州阿巴拉契中學4日驚傳校園槍擊，造成4人死亡、9人受傷。美聯社
美國喬治亞州阿巴拉契中學4日驚傳校園槍擊，造成4人死亡、9人受傷。美聯社

紐約時報報導，美國喬治亞州4日驚傳校園槍擊，造成4人死亡、9人受傷，一名學生事後受訪回憶，當時教室外連續傳出數聲槍響，全班緊急照校方流程躲避至離門最遠的角落，此時一名同學發現教室門沒關，馬上衝去將門鎖上，他直言同學迅速機警的反應「救了大家」。

喬治亞首府亞特蘭大附近溫得市（Winder）的阿巴拉契中學（Apalachee High School）發生槍擊案，14歲槍手格雷（Colt Gray）持AR-15步槍掃射教室，造成2名教師及2名學生身亡，以及另外9人受傷。

校內學生賈西亞（Bryan Garcia）受訪描述，事發當下正在上數學課，突然聽見外面傳來好幾聲槍響，班上電視出現封鎖警報，所有人急忙按照流程躲避到教室後方、離門最遠的角落。

此時，賈西亞的一名同學發現教室門沒關，馬上衝上前將門關好，並且上鎖，賈西亞餘悸猶存表示，「他救了大家一命」。校警在數分鐘內出面，確認槍手是該校學生並與其對峙，要他舉手投降。

另一名15歲學生利寇納（Nahomi Licona）也描述，同班同學發現門沒關好時，非常機警地衝去鎖門，接著便聽到槍聲、腳步聲，大家瞬間驚聲尖叫。她說，撤離學校時就知道至少有人受傷，她看到走廊上有用來清理血跡的白色粉末。

教室 西亞

延伸閱讀

美校園槍擊14歲槍手被起底！話少、愛翹課 曾嗆掃射學校遭FBI約談

美喬州校園濺血！14歲學生擊斃4師生 同班同學曝槍手到隔壁教室開火

美國喬治亞州高中槍擊案 至少4死30傷 槍手疑為學生

屏東角頭「鴨頭」今告別式 正副議長都到場「做人要有情有義」

相關新聞

川普18歲帥兒上大學了！身高200公分超亮眼 入學首日被特勤簇擁

美國前總統川普的18歲小兒子拜倫（Barron Trump）4日被拍到現身紐約大學，開啟大學生活的第一天，媒體報導指他將...

賀錦麗的時尚密碼：連結非裔與印度裔身分的珍珠首飾

賀錦麗的珍珠首飾，尤其是珍珠項鍊與耳環，在女性非裔美國人的政治發展史中具有獨特的政治意義。

機警救命！美校園槍擊釀2師2生亡 同學「1舉動」救全班

紐約時報報導，美國喬治亞州4日驚傳校園槍擊，造成4人死亡、9人受傷，一名學生事後受訪回憶，當時教室外連續傳出數聲槍響，全...

美校園槍擊14歲槍手被起底！話少、愛翹課 曾嗆掃射學校遭FBI約談

美國喬治亞州4日驚傳校園槍擊，造成4死9傷，14歲槍手格雷（Colt Gray）持AR型槍枝作案，鄰座同學莎亞拉絲（Ly...

孫雯被控利用職權壓制台灣官員與民間團體 台社：受苦久矣

紐約州府前華裔官員孫雯涉嫌充當中國代理人，於3日被捕。隨著長達65頁的起訴書公布，孫雯利用職務權限積極幫助中國當局阻礙台...

原7天平均低於1500人可申請庇護 拜登政府擬延長持續28天才解禁令

拜登總統6月初發布的庇護禁令公告，形同關閉非法移民越過美墨邊境進入美國庇護系統的通道，非法越境人數已創下四年來新低。哥倫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。