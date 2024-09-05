機警救命！美校園槍擊釀2師2生亡 同學「1舉動」救全班

紐約時報報導，美國喬治亞州4日驚傳校園槍擊，造成4人死亡、9人受傷，一名學生事後受訪回憶，當時教室外連續傳出數聲槍響，全班緊急照校方流程躲避至離門最遠的角落，此時一名同學發現教室門沒關，馬上衝去將門鎖上，他直言同學迅速機警的反應「救了大家」。

喬治亞首府亞特蘭大附近溫得市（Winder）的阿巴拉契中學（Apalachee High School）發生槍擊案，14歲槍手格雷（Colt Gray）持AR-15步槍掃射教室，造成2名教師及2名學生身亡，以及另外9人受傷。

校內學生賈西亞（Bryan Garcia）受訪描述，事發當下正在上數學課，突然聽見外面傳來好幾聲槍響，班上電視出現封鎖警報，所有人急忙按照流程躲避到教室後方、離門最遠的角落。

此時，賈西亞的一名同學發現教室門沒關，馬上衝上前將門關好，並且上鎖，賈西亞餘悸猶存表示，「他救了大家一命」。校警在數分鐘內出面，確認槍手是該校學生並與其對峙，要他舉手投降。

另一名15歲學生利寇納（Nahomi Licona）也描述，同班同學發現門沒關好時，非常機警地衝去鎖門，接著便聽到槍聲、腳步聲，大家瞬間驚聲尖叫。她說，撤離學校時就知道至少有人受傷，她看到走廊上有用來清理血跡的白色粉末。