影／就差一秒！違規貨車闖鐵軌險遭火車撞上 驚險畫面全都錄

美國維吉尼亞州一名鐵路迷到鐵軌附近拍照，沒想到卻被他撞見一輛貨車差點就被火車撞成廢鐵，男子趕緊將這驚險瞬間錄下，引發媒體和網友熱烈討論。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，鐵路迷布朗（Bob Brown）在7月13日時，到南波士頓的58號公路拍攝。當時一列運煤火車即將經過平交道口，另一邊則是一輛百事可樂的貨車要通行。

影片中可以看到，這輛百事可樂貨車先是駛向平交道又突然緊急煞車，於是撞上平交道的欄杆。這是火車已經非常靠近，但司機倒車後，竟然沒有打算要後退，而是繼續踩油門前進，試圖越過鐵軌。幸好在千鈞一髮之際，火車因此被迫緊急煞車停下，貨車也驚險的在最後一秒通過，沒有被迎面而來的火車撞成一團爛鐵。

布朗接受當地媒體採訪時表示，司機能沒事真的是奇蹟。「以火車和貨車的速度來看，我原本以為會看到一團撞爛的金屬或更糟的狀況，沒想到他竟然成功通過了。」

布朗將影片上傳到臉書，沒多久就有超過三萬次點閱率，網友紛紛留言批評司機，認為他的駕駛技術真是令人難以置信。有網友說這名司機應該重新學開車，另一名網友則說應該要舉報這名司機，也有人開玩笑說可憐的火車司機，當時一定「嚇到快中風」了。

據YourGV.com報導，駕駛貨車的司機是53歲的科布斯（Tommy Cobbs），他沒有受到任何傷害。警方表示，科布斯因未遵守交通號誌而遭到起訴，至於他撞壞的欄杆則造成約2000美元（約新台幣64000元）的損失。