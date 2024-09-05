LindedIn的全球最佳MBA榜單 有所亞洲學校排名高又平價

根據職場社群平台領英（LinkedIn）的2024年全球最佳企管碩士（MBA）榜單，躋身前10名的商學研究所裡有8所在美國，一年的學費大多超過8萬美元（將近台幣260萬元），榜單上唯二的外國學校，一間在法國，唸起來更貴，另一間是成立僅20多年的亞洲學校，相較下超級平價。

領英評估課程主要看五件事：就業機會、晉升能力、人脈優勢、領導潛力，以及性別多樣性。

在該排行榜上居冠的是史丹福大學商學院，其次為法國的歐洲工商管理學院（INSEAD），哈佛大學商學院排第三。MBA通常唸兩年，史丹福今年年學費82,455美元，INSEAD要大約114,340美元，哈佛則是76,410美元，為前10名裡唯一一所低於8萬美元的美國學校。

位居第四名的是賓州大學華頓商學院，第五名麻省理工學院史隆管理學院。

第六名則是成立於2001年、位於印度南部海德拉巴的印度商學院（Indian School of Business），一年學費2,472,000印度盧比（大約29,425美元）。

第七到第十名依次為：西北大學凱洛管理學院、達特茅斯大學塔克商學院、哥倫比亞商學院，以及芝加哥大學布斯商學院。

當然，進入名名校的競爭非常激烈。以史坦福大學商學研究所為例，2025年畢業班的錄取率為7%。