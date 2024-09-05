美校園槍擊14歲槍手被起底！話少、愛翹課 曾嗆掃射學校遭FBI約談

美國喬治亞州4日驚傳校園槍擊，造成4死9傷，14歲槍手格雷（Colt Gray）持AR型槍枝作案，鄰座同學莎亞拉絲（Lyela Sayarath）受訪透露，格雷平日沉默寡言、經常翹課；事發前，格雷擅自離開教室，約30分鐘後發生槍擊，隔壁教室傳來「一聲接一聲」槍響，所有人急忙趴倒在地，嚇得驚心膽顫。

該槍擊發生於喬治亞首府亞特蘭大附近溫得市（Winder）的阿巴拉契中學（Apalachee High School），班上座位在槍手格雷隔壁的莎亞拉絲，接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪描述，格雷是個「安靜」的少年，平時話不多，即便開口也大多只說一個字。

除此之外，格雷經常翹課，平日行為舉止與一般對於槍手的描述吻合，因此她對格雷作案「不意外」。

莎亞拉絲回憶事發經過，格雷先是在上午9時45分左右，未經教師同意擅自離開代數課，她原先以為格雷只是又翹課了；不過他離開不久後，校內廣播要求教師確認電子郵件，接著格雷重新出現在教室門口，一名同學見格雷持槍便拒絕開門，隨後格雷往隔壁未關門的教室開火掃射。

莎亞拉絲描述當時聽到「一聲接一聲」槍響，「我們聽到槍聲時，很多人馬上趴臥地板，匍匐在地上，好像彼此疊在一起」。

莎亞拉絲一個在隔壁班的朋友目擊有人中彈，嚇得膽顫心驚，「他看到有人被槍殺，身上有血跡，他嚇壞了」。

第一個中彈身亡的是14歲男學生舒莫赫爾（Mason Schermerhorn），家屬向Channel 12新聞台證實他是自閉症患者。

其他死者分別為14歲學生安古洛（Christian Angulo）、教師厄斯賓沃（Richard Aspinwall）與教師伊瑞米（Christina Irimie）。

另外，國家廣播公司新聞網（NBC News）報導指出，美國聯邦調查局（FBI）亞特蘭大辦公室與當地警方發表聯合聲明，格雷去年曾因在網路威脅實施校園槍擊遭到約談。