快訊

2024蘋果秋季發表會10日凌晨登場 iPhone 16等10大新品預測搶先看

羈押攻防範圍確定了！保障柯文哲防禦權 檢察官今天不能提出新事證

必比登名店爆食安問題！她吃小白菜驚見蟑螂怒留負評 業者公開道歉

2025年美國最佳大學出爐！普林斯頓連續2年蟬聯榜首

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
華爾街日報/大學脈搏公布2025年美國最佳大學排行榜，普林斯頓大學連續2年蟬聯榜首。圖為普林斯頓大學威爾遜學院一隅，攝於2016年。美聯社
華爾街日報/大學脈搏公布2025年美國最佳大學排行榜，普林斯頓大學連續2年蟬聯榜首。圖為普林斯頓大學威爾遜學院一隅，攝於2016年。美聯社

華爾街日報/大學脈搏（WSJ／College Pulse）公布2025年美國最佳大學排行榜，普林斯頓大學（Princeton University）連續2年蟬聯榜首，而且前50名中近半數是新面孔學校；全美排名前5名大學依序為，普林斯頓大學、巴布森學院（Babson College）、史丹佛大學（Stanford University）、耶魯大學（Yale University）與克萊蒙特．麥肯納學院（Claremont McKenna College）。

第6名至第10名分別為麻省理工大學（Massachusetts Institute of Technology）、哈佛大學（Harvard University）、柏克萊加州大學（University of California, Berkeley）、喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology, Main Campus）與戴維森學院（Davidson College）。

這項排行榜推出於2016年，是歷來對美國學生進行的最大規模調查之一，衡量標準聚焦各大學如何提高學生準時畢業率以及如何提高學生畢業後的薪資，並不顧及學校聲譽與財富；今年排行增加100名至前500所學校。

拔得頭籌的普林斯頓大學在各項標準中取得理想成績，畢業率居冠之外，在培養畢業生經濟成功方面更顯著優於其他學校，該標準占總分70%。另外，有賴普林斯頓強大的校友人脈，在學期間的職業生涯準備很早在入學首個寒假便開跑，大一新生即可申請普林斯頓實習（Princeternship）。

另外，歷來擁有強大科學技術和工程項目的學校今年在排名中也表現尤其出色，部分原因是相關產業對這些技能的強烈需求。

哈佛大學 美國 華爾街日報

延伸閱讀

川普18歲帥兒上大學了！身高200公分超亮眼 入學首日被特勤簇擁

美國喬治亞州校園喋血！賀錦麗籲槍管、川普稱凶嫌瘋狂

美控俄羅斯收買網紅介選 祭出制裁等措施反制

美網／皮古拉退球后創個人紀錄 4美國地主選手搶攻單打4強

相關新聞

川普18歲帥兒上大學了！身高200公分超亮眼 入學首日被特勤簇擁

美國前總統川普的18歲小兒子拜倫（Barron Trump）4日被拍到現身紐約大學，開啟大學生活的第一天，媒體報導指他將...

賀錦麗的時尚密碼：連結非裔與印度裔身分的珍珠首飾

賀錦麗的珍珠首飾，尤其是珍珠項鍊與耳環，在女性非裔美國人的政治發展史中具有獨特的政治意義。

美校園槍擊14歲槍手被起底！話少、愛翹課 曾嗆掃射學校遭FBI約談

美國喬治亞州4日驚傳校園槍擊，造成4死9傷，14歲槍手格雷（Colt Gray）持AR型槍枝作案，鄰座同學莎亞拉絲（Ly...

2025年美國最佳大學出爐！普林斯頓連續2年蟬聯榜首

華爾街日報/大學脈搏（WSJ／College Pulse）公布2025年美國最佳大學排行榜，普林斯頓大學（Princet...

近25年美重大校園槍案一覽 1999年可倫拜高中最致命

美國喬治亞州今天發生槍擊事件，造成兩名學生和兩名教師死亡、9人受傷，這只是美國學校槍擊暴力悲劇中的最新一起

帶槍回教室被同學擋下 美喬治亞州少年朝隔壁班開火

美國喬治亞州阿巴拉契中學發生4死9傷槍擊案，案發不久前坐在槍手葛瑞旁邊的學生說，葛瑞在試圖回到教室時被同學擋下，之後聽到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。