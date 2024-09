2025年美國最佳大學出爐！普林斯頓連續2年蟬聯榜首

華爾街日報/大學脈搏(WSJ/College Pulse)公布2025年美國最佳大學排行榜,普林斯頓大學(Princeton University)連續2年蟬聯榜首,而且前50名中近半數是新面孔學校;全美排名前5名大學依序為,普林斯頓大學、巴布森學院(Babson College)、史丹佛大學(Stanford University)、耶魯大學(Yale University)與克萊蒙特.麥肯納學院(Claremont McKenna College)。

第6名至第10名分別為麻省理工大學(Massachusetts Institute of Technology)、哈佛大學(Harvard University)、柏克萊加州大學(University of California, Berkeley)、喬治亞理工學院(Georgia Institute of Technology, Main Campus)與戴維森學院(Davidson College)。

這項排行榜推出於2016年,是歷來對美國學生進行的最大規模調查之一,衡量標準聚焦各大學如何提高學生準時畢業率以及如何提高學生畢業後的薪資,並不顧及學校聲譽與財富;今年排行增加100名至前500所學校。

拔得頭籌的普林斯頓大學在各項標準中取得理想成績,畢業率居冠之外,在培養畢業生經濟成功方面更顯著優於其他學校,該標準占總分70%。另外,有賴普林斯頓強大的校友人脈,在學期間的職業生涯準備很早在入學首個寒假便開跑,大一新生即可申請普林斯頓實習(Princeternship)。

另外,歷來擁有強大科學技術和工程項目的學校今年在排名中也表現尤其出色,部分原因是相關產業對這些技能的強烈需求。