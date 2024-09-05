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川普18歲帥兒上大學了！身高200公分超亮眼 入學首日被特勤簇擁

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
拜倫是川普與妻子梅蘭妮亞的唯一小孩。美聯社
拜倫是川普與妻子梅蘭妮亞的唯一小孩。美聯社

美國前總統川普的18歲小兒子拜倫（Barron Trump）4日被拍到現身紐約大學，開啟大學生活的第一天，媒體報導指他將就讀該校的史登商學院（Stern School of Business）。

紐約郵報報導，拜倫身高6尺7吋（201公分），穿著白色Polo衫、黑色褲子和愛迪達Gazelle運動鞋，背著swiss gear的背包，打扮清爽低調，並於特勤人員簇擁下步入紐約大學校園。在前往上課教室之前，他先到訪院長辦公室，現階段並不清楚他計畫選修哪些課程。

據了解，紐約大學每年學費約為6萬2700美元（約新台幣200萬元），今年錄取率8%，外傳加上日常開銷等款項，一年總費用接近10萬美元。消息人士透露，拜倫不會住校，而是每天從川普大廈通勤。

拜倫是川普與妻子梅蘭妮亞的唯一小孩，川普上月向媒體透露，拜倫被多所學校錄取，將進入紐約一所大學就讀，稱拜倫是個好學生，很聰明。

美國前總統川普的18歲帥兒拜倫4日被拍到現身紐約大學，開啟大學生活的第一天。取自紐約郵報在X的照片
美國前總統川普的18歲帥兒拜倫4日被拍到現身紐約大學，開啟大學生活的第一天。取自紐約郵報在X的照片

川普 紐約 美國

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