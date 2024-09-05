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美當局去年接獲匿名檢舉 曾約談喬州槍案嫌疑人

中央社／ 美國亞特蘭大4日綜合外電報導
喬治亞州溫德市阿巴拉奇高中發生槍擊事件後，警方聚集在學校外。美聯社
喬治亞州溫德市阿巴拉奇高中發生槍擊事件後，警方聚集在學校外。美聯社

根據美國聯邦調查局亞特蘭大分局發布的新聞稿，傑克森郡警局2023年獲報有人在網路上揚言要開槍掃射校園後，曾約談阿巴拉契高中槍擊案嫌疑人和他的父親。

華盛頓郵報」（Washington Post）報導，這些網路威脅是在2023年5月發布，還附有多張槍枝照片。

聯邦調查局（FBI）的國家威脅行動中心（NationalThreat Operations Center）接獲這些匿名檢舉後，轉交給亞特蘭大分局（Atlanta Field Office）和傑克森郡警局（Jackson County Sheriff's Office），以採取進一步行動。

當時年僅13歲的葛瑞（Colt Gray）和他的父親隨後接受警局詢問。葛瑞的父親說，他的家裡有多把獵槍，但他兒子不會在無人監督的情況下使用這些武器。葛瑞也否認曾在網路上發出這些威脅，警局隨後通知當地學校監控相關情況。

新聞稿稱，當時沒有可能的逮捕理由或進一步的執法行動。

網路 美國 華盛頓郵報

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