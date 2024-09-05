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前OpenAI首席科學家的新AI公司籌到10億美元 估值50億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
前OpenAI首席科學家蘇茲克維共同創立近三個月的AI公司SSI，傳出已籌資10億美元，使該公司估值達約50億美元。路透
前OpenAI首席科學家蘇茲克維共同創立近三個月的AI公司SSI，傳出已籌資10億美元，使該公司估值達約50億美元。路透

OpenAI共同創辦人、前首席科學家蘇茲克維（Ilya Sutskever） 新近共同創立的Safe Superintelligence（SSI） 公司高管向路透透露，該公司已籌到10億美元現金，協助開發安全強大的AI體系。

目前有10名員工的SSI計畫用這筆資金購買運算能力並聘請頂尖人才。該公司將專注打造一個由研究人員和工程師組成的小型團隊，分駐於加州的帕羅奧圖和以色列的台拉維夫。

成立近三個月的SSI拒絕透露公司估值，但消息人士說估值大約50億美元。這凸顯出瘨部分投資人仍然願意大手筆押注進行基礎AI研究的優秀人才，儘管投資人對這類公司的興趣普遍減弱，因為它們可能好一段時間無利可圖。

投資人包括頂級創投公司Andreessen Horowitz、紅杉資本（Sequoia Capital）、DST Global和SV Angel。由SSI執行長格羅斯（Daniel Gross）和軟體開發平台GitHub創辦人佛里曼（Nat Friedman）共同經營的投資合夥公司NFDG也參與其中。

現年37歲的蘇茲克維是AI領域深具影響力的技術專家。去年，他還是OpenAI董事時曾投票罷免執行長奧特曼（Sam Altman），幾天後改變決定，與幾乎全公司的員工共同簽署了一封信，要求奧特曼回鍋，但事情的轉變卻削弱了他在OpenAI的角色，他於5月辭職走人，6月就與前蘋果公司AI主管格羅斯和前OpenAI研究員李維（Daniel Levy）共同創辦了SSI。

OpenAI 奧特曼 投資人

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