美：中國駐紐約總領事黃屏結束任期離任 並非被驅逐

中央社／ 華盛頓4日專電

紐約州州長侯可前副幕僚長被控擔任中國代理人。侯可今天表示，她要求驅逐中國駐紐約總領事黃屏獲准。美國國務院則說，黃屏是任期到期離任。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，侯可（Kathy Hochul）在一場活動中指出，她「已表達了驅逐（中國駐紐約）總領事的希望，而我已獲通知，這名總領事已不在紐約外交使團中。」

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）今天下午在記者會對相關提問表示，已看到侯可的說法，侯可今天確實與副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）談過。

「首先，總領事並沒有被驅逐。我們的理解是，總領事8月結束正常的輪調任期，因此離開了這個職位，但並沒有被驅逐」。

對於黃屏的行為是否構成驅逐要件或是美國有無考慮驅逐黃屏，米勒不願多說，重申「這位特定個人並沒有被驅逐，只是結束了正常的輪調任期」。

他也指出，外國干預行動，包括透過應該照「外國代理人登記法」（Foreign Agents Registration Act）註冊，卻沒有這麼做的秘密行動來影響美國，這些都是美國非常嚴肅看待的議題。

當記者追問黃屏離開的確切日期，米勒說，據他了解，是8月底。不過，紐約郵報（New York Post）報導，黃屏今天早上匆匆離開領事館。幾個小時後，侯可告訴記者，她向國務院一名高階官員提出驅逐黃屏的要求，顯然已經獲准。

前總統蔡英文去年3月出訪友邦過境紐約，僑宴未見市長亞當斯（Eric Adams）身影。美國保守派雜誌「國家評論」（National Review）今年4月報導，黃屏當時致函亞當斯，警告若出席台灣僑宴，可能破壞紐約與中國的「友誼」。

黃屏離任消息傳出前，侯可前華裔副幕僚長孫雯（Linda Sun）與丈夫胡驍（Chris Hu）涉嫌擔任中國代理人而在昨天被捕。

根據檢方提出的65頁起訴書，40歲的孫雯，涉及簽證詐欺、洗錢，收受利益從事對中國與中共有利的行為等10項罪名。她的商人丈夫、41歲的胡驍也涉及洗錢等多項罪名。

紐約時報（New York Times）報導，孫雯在紐約州政府任職期間，多次介入並反對州政府與台灣官員互動，侯可因此無法會晤台灣駐美使節。

據報導，孫雯曾向邀請台灣駐美官員與州長會晤的州議會人員發出「勿安排會面」指示，還寫道「請拒絕，不想讓她（侯可）涉入敏感的中國與台灣事務」。

國務院 紐約時報 美國

延伸閱讀

前幕僚阻與台灣接觸 紐約州長震驚要求驅逐中國總領事

州前資深官員被控中國代理人後 中紐約總領事離任

MLB／大聯盟版柯瑞！亞當斯開轟平2紀錄、超越大谷登打點王

懷俄明州市長候選人喊用AI管市政 美國選舉首見

相關新聞

美國喬治亞州高中槍擊案 至少4死30傷 槍手疑為學生

喬治亞州巴洛郡(Barrow County)阿帕拉契高中(Apalachee High School)4日上午傳出槍響，...

紐約州長前副幕僚長孫雯 被控陸代理人

紐約州長霍楚的前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯和夫婿胡驍，三日於長島家中被聯邦調查局逮捕，孫雯被控充當中國大陸祕密代理人...

孫雯邀功陸 堵台「滴水不漏」

紐約州長前副幕僚長孫雯被控非法擔任「中國代理人」，檢方三日公布六十五頁的起訴書中，引用許多電郵和簡訊，仔細陳述自二○一六...

台灣口音惹禍？華男在洛城遭6呎非裔男揮拳打臉

華人男子日前在韓國城街上被陌生非裔男攔住去路，對方莫名朝他揮拳警告，事後他思量發現，可能是因為說「內個」，讓對方誤會成「...

州前資深官員被控中國代理人後 中紐約總領事離任

紐約州長前副幕僚長孫雯（Linda Sun）被控非法擔任「中國代理人」後，傳出美方驅逐中紐約總領事黃屏，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）4日說明「沒有驅逐」，黃屏的離開是正常輪調，預期會很快有新總領事到任。

台裔徐若冰 率五角大廈科研

出生於台灣的美國國防部研發暨工程次長徐若冰，近期罕見受美媒訪問，捍衛遭到聯邦參議院撥款委員會批評的「快速防禦試驗儲備」（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。