前幕僚阻與台灣接觸 紐約州長震驚要求驅逐中國總領事

美國紐約州長侯可（Kathy Hochul）今天對前華裔幕僚孫雯阻撓她與台灣官員互動表示震驚，要求將中國駐紐約總領事黃屏驅逐出境。她指出，期間州政府確實沒有與台灣互動，事件程度相當驚人，根本不該發生。

紐約州長侯可的前副幕僚長，華裔的孫雯（LindaSun），3日因擔任中國政府代理人，連續影響兩屆州長獲得資訊管道，阻撓州政府與台灣駐處互動等多項罪名，與丈夫胡驍（Chris Hu）被聯邦調查局逮捕，兩人出庭後交保。事件在美中對立氣氛下，於外交圈引起高度關注。

侯可今天在一場無關案件的活動中說明，她希望將中國駐紐約總領事黃屏驅逐出境，在國務卿布林肯（Antony Blinken）要求下，與國務院高層通電，國務院官員告知黃屏已經不在紐約中國使節團中。但國務院指出，黃屏是任期屆滿離開，不是被驅逐出境。

對於重要幕僚涉及擔任中國代理人，侯可在活動中回應記者提問，繼續說明狀況。她「對此大為震驚，孫雯在她上任前已在州政府工作多年，並參與紐約州與中國政府關係的決定過程，那時中國推銷自已的觀點，州政府還發出褒揚令與簽證等」。

侯可說：「與此同時，州政府確實沒與台灣這個國家互動，事件程度相當驚人。值得欣慰的是我們看出有些事證不對勁，立即警示相關當局，才有今天的結果。」特務與外國政府膽大妄為滲透像紐約州這樣的政府機構，問題必須處理。

她強調，孫雯多在處理褒揚令與社區聯繫工作，無法接觸官方文件、國安資訊，也無涉網路安全。她的權限有限。

侯可說：這些根本不該發生，州政府採取強硬行動，全面與紐約東區聯邦法院配合，提供所有必要資料。