州前資深官員被控中國代理人後 中紐約總領事離任

紐約州長前副幕僚長孫雯（Linda Sun）被控非法擔任「中國代理人」後，傳出美方驅逐中紐約總領事黃屏，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）4日說明「沒有驅逐」，黃屏的離開是正常輪調，預期會很快有新總領事到任。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，霍楚4日在一場與上述議題無關的記者會主動表示，她稍早前應國務院布林肯（Antony Blinken）要求，與美國國務院高層官員通話時，表達希望驅逐現任總領事，國務院告知她，此人已不在紐約總領事館任職。

黃屏自2018年起出任駐紐約總領事。

美中2020年7月互關領事館，先是川普政府下令中國大陸駐休士頓總領事館 72 小時內關閉，北京旋即反擊，撤銷美國駐成都總領事館的設立和運行許可，迄今這兩處總領事館都沒有恢復設立，傳出紐約總領事遭驅逐的消息，讓人憂心美中關係惡化。

米勒4日在記者會表示，副國務卿坎伯（Kurt Campbell）今日稍早與霍楚通話，「首先，總領事沒有被驅逐。」

米勒表示，美方的理解是，黃屏任期到8月已滿，將調往其他館處任職，這不是驅逐，美方預期會有新領事到職，但不清楚具體日期；針對中方外交官員的動向，由中方說明。

被問到美方是否考慮過孫雯案的影響，米勒只說，就黃屏離開紐約而言，就是正常輪調，至於外國影響力活動，則必須依法登記，否則美國司法部就會採取類似3日在紐約的行動。

霍楚前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯和丈夫胡驍（Chris Hu），3日於長島家中被聯邦調查局（FBI）逮捕，孫雯遭控充當中國秘密代理人、違反「外國代理人登記法」、簽證欺詐、人口走私和洗錢等罪名；胡驍則涉及銀行欺詐、濫用他人身分。

41歲的孫雯2012年進入葛謨（Andrew Cuomo）州長的政府中任職，至2023年間在州府擔任要職，被查出多次利用工作職務之便，暗中推動中共議程，威脅美國國家安全；包含阻止台灣政府代表接觸紐約州高級官員、改變紐約州官員對中國政府提出重要問題的訊息、未經授權頒布州府褒揚狀給中方代表，並以州府的名義出具邀請函給中方代表團，假稱他們要與州府官員會面，由此協助四人獲得來美簽證等。

霍楚3日表示，她對孫雯的行徑感到憤怒，這是對政府信任的背叛，州府也一直配合調查局的調查。