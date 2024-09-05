聽新聞
test
0:00 / 0:00

台裔徐若冰 率五角大廈科研

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國防部研發暨工程次長徐若冰（左二）。（美聯社）
美國防部研發暨工程次長徐若冰（左二）。（美聯社）

出生於台灣的美國國防部研發暨工程次長徐若冰，近期罕見受美媒訪問，捍衛遭到聯邦參議院撥款委員會批評的「快速防禦試驗儲備」（ＲＤＥＲ）計畫。該計畫旨在幫助美國握有對中國大陸的高科技優勢，徐若冰將其稱為自己的發想成果。

香港南華早報四日報導，徐若冰一九五三年生於台北，祖父徐康良在對日抗戰時擔任國軍空軍飛行員，也曾官拜我空軍副總司令。徐若冰十一歲遷居美國，後來取得數學、工程學位。

如今隨著美中邁入新冷戰，兩國戰略競爭橫跨軍事、科技、貿易等多面向，來自台灣的第二或第三代移民正在華府政治舞台發揮作用。該報導指，徐若冰數十年來是美國軍事創新的領導者，也是科技霸權的競逐上，最強硬對抗共軍的人士之一，是五角大廈的技術長、美軍的「科技大腦」。

她的職涯始於美國休斯飛機公司，該公司後來和國防巨頭雷神公司合併，她也在雷神任職。二○一二年至二○一六年，她擔任美國陸軍採購、後勤和技術助理部長，二○二一年由總統拜登提名擔任現職。徐若冰說，ＲＤＥＲ計畫的構想就是三年前開始。

ＲＤＥＲ被參院撥款委員會稱為「官僚」、「重複」，但徐若冰在美國軍聞網站Breaking Defense訪談說，該計畫填補沒有任何人在開發的科技缺口。她後來在一場新興科技的會議上，提到該計畫支持的部分項目，包括極高海拔的監視和通訊氣球，和極高海拔、極遠程的太陽能無人機。

徐若冰去年在一場國防工業會議說，她的工作高度聚焦用以嚇阻和抗衡北京的關鍵科技，希望確保華府在科技上居高臨下的優勢，可抵銷中國在大量生產與規模上的產業能力。但就開發中的科技細節，徐若冰則說屬於機密，也傾向不讓北京知道她的工作內容。

南華早報指出，華府有一群政治人物和官員，來自海外華人社群，其親人曾在當年從中國播遷來台。這群官員將冷戰時的兩岸遺緒，帶到美中新冷戰，徐若冰就是其中一員，另還有美國貿易代表戴琪等人。

冷戰 國防部 美國

延伸閱讀

美方軍售「優先」供台！AIT谷立言：不排除與台灣合作生產可能

曾因政治壓力歇業…「季風書園」重生開幕湧人潮 成華府唯一中文書店

【即時短評】信賴不是賴總統自己嘴巴說

刑事判決披露飛彈部署？空軍：愛國者飛彈連部署無異動

相關新聞

美國喬治亞州高中槍擊案 至少4死30傷 槍手疑為學生

喬治亞州巴洛郡(Barrow County)阿帕拉契高中(Apalachee High School)4日上午傳出槍響，...

紐約州長前副幕僚長孫雯 被控陸代理人

紐約州長霍楚的前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯和夫婿胡驍，三日於長島家中被聯邦調查局逮捕，孫雯被控充當中國大陸祕密代理人...

孫雯邀功陸 堵台「滴水不漏」

紐約州長前副幕僚長孫雯被控非法擔任「中國代理人」，檢方三日公布六十五頁的起訴書中，引用許多電郵和簡訊，仔細陳述自二○一六...

台裔徐若冰 率五角大廈科研

出生於台灣的美國國防部研發暨工程次長徐若冰，近期罕見受美媒訪問，捍衛遭到聯邦參議院撥款委員會批評的「快速防禦試驗儲備」（...

州前資深官員被控中國代理人後 中紐約總領事離任

紐約州長前副幕僚長孫雯（Linda Sun）被控非法擔任「中國代理人」後，傳出美方驅逐中紐約總領事黃屏，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）4日說明「沒有驅逐」，黃屏的離開是正常輪調，預期會很快有新總領事到任。

Shein、Temu產品有疑慮 美國消費品安全委員要求調查

美國消費品安全委員會（CPSC）今天在官方網站公布2名委員的發函，針對分別來自新加坡和大陸的電子商務平台Shein和Te...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。