台裔徐若冰 率五角大廈科研

出生於台灣的美國國防部研發暨工程次長徐若冰，近期罕見受美媒訪問，捍衛遭到聯邦參議院撥款委員會批評的「快速防禦試驗儲備」（ＲＤＥＲ）計畫。該計畫旨在幫助美國握有對中國大陸的高科技優勢，徐若冰將其稱為自己的發想成果。

香港南華早報四日報導，徐若冰一九五三年生於台北，祖父徐康良在對日抗戰時擔任國軍空軍飛行員，也曾官拜我空軍副總司令。徐若冰十一歲遷居美國，後來取得數學、工程學位。

如今隨著美中邁入新冷戰，兩國戰略競爭橫跨軍事、科技、貿易等多面向，來自台灣的第二或第三代移民正在華府政治舞台發揮作用。該報導指，徐若冰數十年來是美國軍事創新的領導者，也是科技霸權的競逐上，最強硬對抗共軍的人士之一，是五角大廈的技術長、美軍的「科技大腦」。

她的職涯始於美國休斯飛機公司，該公司後來和國防巨頭雷神公司合併，她也在雷神任職。二○一二年至二○一六年，她擔任美國陸軍採購、後勤和技術助理部長，二○二一年由總統拜登提名擔任現職。徐若冰說，ＲＤＥＲ計畫的構想就是三年前開始。

ＲＤＥＲ被參院撥款委員會稱為「官僚」、「重複」，但徐若冰在美國軍聞網站Breaking Defense訪談說，該計畫填補沒有任何人在開發的科技缺口。她後來在一場新興科技的會議上，提到該計畫支持的部分項目，包括極高海拔的監視和通訊氣球，和極高海拔、極遠程的太陽能無人機。

徐若冰去年在一場國防工業會議說，她的工作高度聚焦用以嚇阻和抗衡北京的關鍵科技，希望確保華府在科技上居高臨下的優勢，可抵銷中國在大量生產與規模上的產業能力。但就開發中的科技細節，徐若冰則說屬於機密，也傾向不讓北京知道她的工作內容。

南華早報指出，華府有一群政治人物和官員，來自海外華人社群，其親人曾在當年從中國播遷來台。這群官員將冷戰時的兩岸遺緒，帶到美中新冷戰，徐若冰就是其中一員，另還有美國貿易代表戴琪等人。