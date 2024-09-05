孫雯邀功陸 堵台「滴水不漏」

紐約州長前副幕僚長孫雯被控非法擔任「中國代理人」，檢方三日公布六十五頁的起訴書中，引用許多電郵和簡訊，仔細陳述自二○一六年至二○二二年，孫雯如何全力配合中國大陸領事館要求，擋下所有台灣官員與紐約州長辦公室的往來機會。過程中孫雯不斷向中方官員請示邀功，保證防堵台灣「滴水不漏」。

起訴書依據事件發生時間，逐一呈現孫雯一再向大陸領事館官員吹噓，她成功阻止駐紐約台北經濟文化辦事處（ＴＥＣＯ）與紐約州長和副州長等要員會面。

二○一六年六月美國商務部於華府舉辦「選擇美國」投資高峰會期間，ＴＥＣＯ想與紐約州副州長見面；孫雯寫信給中方官員表示，台灣「想繞過我向另一位同事發送邀請；我正在努力解決這個問題」。孫雯再度去信時寫道：「一切都已處理完畢。值得一提的是，副州長參加了中方在華府的活動，而不是台灣主辦的活動。」

二○一九年一月，孫雯致函中方官員表示，「我為州長任職期間致力讓紐約州和領事館關係蓬勃發展。當然，我已成功終止ＴＥＣＯ和州的所有關係；我否決了他們辦公室的所有請求」。

二○一九年二月，孫雯指示州長幕僚，拒絕台灣一位市長的會面請求。同年七月五日，ＴＥＣＯ致函孫雯，提到台灣蔡英文總統將在七月十二日訪問紐約市，邀請她和州長參加曼哈頓宴會。孫雯收信後立即轉給中方官員，隨後回覆ＴＥＣＯ，謊稱州長當天舉辦員工活動，因此拒絕台灣邀請。孫雯的公開社群媒體照片顯示，七月十二日她和當地華人組織領袖一起在曼哈頓參加抗議台灣總統訪問紐約活動。

同年九月，ＴＥＣＯ組長致函孫雯，邀請州長出席台灣國慶日活動，儘管州長辦公室多位成員希望孫雯適當回應，孫仍指示「不回訊，不派代表」。

二○二○年一月，ＴＥＣＯ處長通報台灣總統大選結果，並詢問是否能獲州長賀電轉達台北。孫雯被幕僚徵求意見後表示，「不回訊；會引發政治風暴」。

二○二○年新冠疫情爆發，台灣政府捐贈紐約州政府廿萬個口罩，ＴＥＣＯ並數度致函孫雯並附文給另外兩位州幕僚，希望安排副州長與ＴＥＣＯ處長通電話，讓台裔社區明白台灣的捐贈行動。孫雯為此致函中方官員表示，州方「不會正式表彰」台灣的捐贈，「我會安排副州長打電話感謝他們」。

同年十月，孫雯回簡訊向中方官員「邀功」表示，幾周前紐約州曾經發布國際旅行新聞稿，她看到幕僚「把台灣給寫成國家，差點心臟病發。幸好被我立即糾正」。

二○二一年和二○二二年， ＴＥＣＯ處長想與副州長談話或邀請州長參加活動，各種涉及台灣事宜全被孫雯拒絕；她還向幕僚建議，「任何與ＴＥＣＯ的接觸都保持在幕僚層級」。