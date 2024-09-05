紐約州長前副幕僚長孫雯 被控陸代理人

紐約州長霍楚的前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯和夫婿胡驍，三日於長島家中被聯邦調查局逮捕，孫雯被控充當中國大陸祕密代理人、違反「外國代理人登記法」、簽證詐欺、人口走私和洗錢等罪名；胡驍則涉及銀行欺詐、濫用他人身分；兩人在紐約東區聯邦法院出庭都不認罪，孫雯和胡驍分別以一百五十萬美元和五十萬美元交保獲釋候審。

起訴書指出，四十一歲的孫雯在二○一二年至二○二三年間在州府擔任要職，利用職務之便暗中協助大陸，威脅美國國家安全。她多次阻止台灣政府代表接觸紐約州高級官員、應中方要求安排對方官員和紐約州長會面並安排副州長訪陸、改變紐約州官員獲得的關於大陸重要訊息、未經授權頒布州褒揚狀給中方代表，並違反程序以州府名義出具邀請函給中方代表團，協助對方訪美。

起訴書說，四十歲的胡驍除在紐約經營海鮮出口、酒精類業務、金融顧問公司外，在大陸也有商業活動。孫雯擔任中方代理人期間，兩人獲得金錢回扣、旅遊福利等好處，胡驍在大陸的生意獲得官方特殊協助而賺進數百萬美元，孫雯的親人得到特殊關照和升遷。

夫婦倆均被控洗錢，涉嫌以非法取得的報酬購置豪宅和名車，包括兩人現居紐約長島價值四百一十萬美元（約台幣一點三億元）的豪宅，在夏威夷檀香山的豪華公寓，多輛豪車包括嶄新法拉利。

紐約州長霍楚三日表示，她對孫雯的行徑感到憤怒，這是對政府的背叛，州政府也一直配合調查。媒體詢問孫雯是否暗地打壓台灣，並決定州長要說什麼和不說什麼，包括她對台灣的立場等，霍楚表示，從起訴書的內容來看，這點顯而易見。

霍楚說，孫雯過去幾年多數時間是與前州長郭謨共事，與她共事只有十五個月。霍楚辧公室指出，去年三月已發現孫雯行為不當，將她解僱。

駐紐約台北經濟文化辦事處表示，已注意到此事，但由於案件進入司法程序，經文處不予置評。大陸外交部發言人毛寧表示，不評論美國國內案件，但反對污衊抹黑中方。

孫雯在大陸出生，是歸化的美國公民，擁有紐約哥倫比亞大學教育碩士學位。她二○○九年出任時任紐約州參議員、現任聯邦眾議員孟昭文的辦公室主任，二○一二年後曾任州長郭謨的亞裔事務主任、多元族裔與財政廳官員。霍楚上任升任州長的副幕僚長之後轉任勞工廳，曾是紐約州政府層級最高的華裔官員。