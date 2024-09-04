Shein、Temu產品有疑慮 美國消費品安全委員要求調查

美國消費品安全委員會（CPSC）今天在官方網站公布2名委員的發函，針對分別來自新加坡和大陸的電子商務平台Shein和Temu販售「致命的嬰幼兒產品」，兩人要求委員會調查。

路透社報導，美國消費品安全委員會成員費德曼（Peter Feldman）和季亞克（Douglas Dziak）希望委員會評估，Shein、Temu及其他外國公司持有的電商平台是否遵守委員會規定、如何處理與第3方賣家關係及如何呈現上架的進口產品。

Shein與大陸電商巨擘拼多多旗下的Temu皆在美國販售從大陸發貨的廉價商品，兩者利用直接寄給買家的包裹若價值不到800美元（約新台幣2萬6000美元）可免關稅的規定來拓展美國市場，正引發美國消費品安全委員會「明確疑慮」。

批評Shein和Temu的人士認為，兩者正是拜產品低價和上述小額進口貨物免稅規定之賜，在美國大獲成功。但兩公司也因平台販售的產品品質而受到檢視。