快訊

中共登陸艦、貨輪福建海域兩棲演習 國防部：監控應處

中信金搶第一！宣布昨向公平會申報結合 展現最大誠意

國立高科實中耗資27億元建校 確定2025年提前招生

Shein、Temu產品有疑慮 美國消費品安全委員要求調查

中央社／ 紐約3日綜合外電報導
Shein和Temu。示意圖／路透社資料照
Shein和Temu。示意圖／路透社資料照

美國消費品安全委員會（CPSC）今天在官方網站公布2名委員的發函，針對分別來自新加坡和大陸的電子商務平台Shein和Temu販售「致命的嬰幼兒產品」，兩人要求委員會調查。

路透社報導，美國消費品安全委員會成員費德曼（Peter Feldman）和季亞克（Douglas Dziak）希望委員會評估，Shein、Temu及其他外國公司持有的電商平台是否遵守委員會規定、如何處理與第3方賣家關係及如何呈現上架的進口產品。

Shein與大陸電商巨擘拼多多旗下的Temu皆在美國販售從大陸發貨的廉價商品，兩者利用直接寄給買家的包裹若價值不到800美元（約新台幣2萬6000美元）可免關稅的規定來拓展美國市場，正引發美國消費品安全委員會「明確疑慮」。

批評Shein和Temu的人士認為，兩者正是拜產品低價和上述小額進口貨物免稅規定之賜，在美國大獲成功。但兩公司也因平台販售的產品品質而受到檢視。

拼多多 消費 美國 電商

延伸閱讀

美股重挫 投信法人建議定期定額分批布局 AI 產業

谷立言：台灣不是中國脅迫改變現狀的唯一目標

北京香山論壇 路透：美擬派更高層級訪團參會

美海軍宣傳照出包被諷「沒用過步槍？」 傳美驅逐艦艦長遭撤職

相關新聞

烏龍醫誤切肝臟害病人慘死 為脫罪竟謊稱是「腫大的脾臟」

美國阿拉巴馬州一名男子因腹痛到醫院治療，院方發現男子的脾臟有問題需要手術，不過手術中卻誤摘男子的肝臟，導致男子不幸喪命。院方不但不承認手術失誤，甚至還想假裝取出的是「腫大的脾臟」，藉此來蒙混過關，令死者家人難以接受。

Shein、Temu產品有疑慮 美國消費品安全委員要求調查

美國消費品安全委員會（CPSC）今天在官方網站公布2名委員的發函，針對分別來自新加坡和大陸的電子商務平台Shein和Te...

6信評機構認紀錄保存疏失 美證管會重罰近16億元

美國市場監管機構今天稱，穆迪（Moody's）、標準普爾（S&P）和惠譽（Fitch）等6大信評機構存在「重大紀錄保存疏...

美海軍宣傳照出包被諷「沒用過步槍？」 傳美驅逐艦艦長遭撤職

美國海軍驅逐艦「馬侃號」的中校艦長葉斯特（Cameron Yaste）4月拍了一張持步槍射擊的宣傳照，卻被抓包瞄準鏡前後...

曾因政治壓力歇業…「季風書園」重生開幕湧人潮 成華府唯一中文書店

華府唯一的中文書店「季風書園」1日開幕，門口處掛上新標語「風有聲、鳴自由」。美國智庫學者、中港台讀者迫不及待來找書，在這...

罕見攻擊人類…公園野餐驚見美洲獅 5歲男童一度遭叼走緊急送醫

美國加州洛杉磯郊區近日發生美洲獅叼走5歲男童的意外。這隻美洲獅因被認定威脅公共安全，遭到射殺。男童送醫後沒有生命危險

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。