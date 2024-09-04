烏龍醫誤切肝臟害病人慘死 為脫罪竟謊稱是「腫大的脾臟」

美國阿拉巴馬州一名男子因腹痛到醫院治療，院方發現男子的脾臟有問題需要手術，不過手術中卻誤摘男子的肝臟，導致男子不幸喪命。院方不但不承認手術失誤，甚至還想假裝取出的是「腫大的脾臟」，藉此來蒙混過關，令死者家人難以接受。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，70歲的布萊恩（William Bryan）上個月跟妻子出門度假，但在假期期間突然覺得左下腹部疼痛難耐，於是到沃爾頓郡的阿森松聖心翡翠海岸醫院（Ascension Sacred Heart Emerald Coast Hospital）就醫。

醫院檢查顯示，布萊恩的脾臟可能有問題。當時負責的外科醫師沙克諾夫斯基（Thomas Shaknovsky）和院方首席醫療官巴卡尼（Christopher Bacani）說服了布萊恩和家人，要他進行手術，並表示若不進行手術，可能會面臨嚴重的健康風險。

布萊恩後來決定接受手術，並在8月21日進行腹腔鏡脾臟切除術。然而在手術過程中，沙克諾夫斯基不小心切除了布萊恩的肝臟，導致他的主要血管斷裂，造成「立即和災難性」的大量失血，讓布萊恩最終不治身亡。

Florida doctor removes wrong organ from patient, resulting in ‘immediate, catastrophic death’ https://t.co/YJe0CgDETV pic.twitter.com/tIqVlyVnXY — New York Post (@nypost) 2024年9月4日

更讓人震驚的是，沙克諾夫斯基不但切錯器官，還假裝切下來的肝臟就是「脾臟」。他告訴布萊恩的妻子貝弗利（Beverly Bryan），布萊恩的「脾臟」因病變所以才會大得異常，而且「移位到身體另一側」。一般來說，肝臟位於腹腔的右上方，而脾臟則在左上方，且脾臟的體積和重量都比肝臟要小得多。

貝弗利的律師調查發現，沙克諾夫斯基在2023年就曾發生醫療糾紛，而且當年也是切錯部位。病人本來要動腎上腺手術，但他卻誤將病人的部分胰臟切除，只是最後病人和沙克諾夫斯基以保密方式和解，所以事情沒有曝光。

貝弗利希望沙克諾夫斯基不要再接觸任何病人，她在聲明中表示，「我丈夫無助地在手術台上，死在沙克諾夫斯基手中，我不希望再有人因他的無能而喪命。」