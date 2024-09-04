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6信評機構認紀錄保存疏失 美證管會重罰近16億元

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
美國證管會（SEC）。美聯社
美國證管會（SEC）。美聯社

美國市場監管機構今天稱，穆迪（Moody's）、標準普爾（S&P）和惠譽（Fitch）等6大信評機構存在「重大紀錄保存疏失」，重罰超過4900萬美元（約新台幣15.9億元）。

法新社報導，美國證券管理委員會（SEC）在聲明中表示，這6家機構挨罰原因在於「這些公司和其人員在維護與保存電子通信紀錄方面，有重大疏失」。

美國3大信評機構挨罰金額最高，其中穆迪和標準普爾信評公司均同意支付2000萬美元（約新台幣6.5億元）民事罰款，而惠譽信評公司則同意支付800萬美元（約新台幣2.6億元）；另3家機構也已同意支付相對較低的罰款。

美國證管會表示，所有信評機構均坦承「違反了聯邦證券法的紀錄保存規定」。

美國證管會執法部副主任渥華（Sanjay Wadhwa）說：「在今天的行動中，證管會再次明確表明，努力遵守規定並配合調查的公司將會有實際的益處。」

美國證管會表示，6家機構目前都已開始實施為符合政策規定的改善措施。

惠譽 罰款 美國

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