美海軍宣傳照出包被諷「沒用過步槍？」 傳美驅逐艦艦長遭撤職

美國海軍驅逐艦「馬侃號」的中校艦長葉斯特（Cameron Yaste）4月拍了一張持步槍射擊的宣傳照，卻被抓包瞄準鏡前後顛倒。這樁糗事發生大約4個月後，葉斯特傳遭解除艦長職務。

美聯社4日報導，「馬侃號」驅逐艦正在中東的阿曼灣，協助保護羅斯福號航艦。但聖地牙哥聯合論壇報日前報導，葉斯特於8月30日被解職。

美國海軍表示，葉斯特被解除職務是因為上級「對他指揮飛彈驅逐艦的能力失去信心」，但並未詳述撤職原因。隸屬林肯號航艦打擊群的第21驅逐艦中隊副隊長將暫代「馬侃號」艦長職務，美國海軍稱「馬侃號」領導階層更動不會對該艦的任務或日程產生影響。

根據4月當時新聞，美國海軍在社群媒體貼出了一組宣傳照，但葉斯特持步槍射擊照片就快就被抓包，包括瞄準鏡向後安裝，保護蓋沒打開。還有網友認為他的射擊姿勢不尋常，握把距離槍身後部太遠。

這張宣傳照很快就引來了嘲笑，有網友譏諷，「這是在開玩笑，還是這傢伙之前從來沒有用過步槍？」連美軍陸戰隊都在社群媒體發布了一張陸戰隊員正確持槍與射擊的照片，挖苦海軍。

美國海軍事後將葉斯特出包照片刪除，並在新的說明寫到，「感謝你們在前一篇貼文指出我們的步槍瞄具錯誤，照片已經刪除」。

YOU FORGOT ONE pic.twitter.com/D3UNFZLPKp — The_Real_Fly (@The_Real_Fly) 2024年4月10日