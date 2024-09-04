曾因政治壓力歇業…「季風書園」重生開幕湧人潮 成華府唯一中文書店

華府唯一的中文書店「季風書園」1日開幕，門口處掛上新標語「風有聲、鳴自由」。美國智庫學者、中港台讀者迫不及待來找書，在這相遇、交流。負責人于淼說：「這就是我期待當中的場景！」

于淼2日接受中央社記者訪問時說，書店的新標語是「風有聲、鳴自由」，「我們想表達的是，季風製造回音，而這是自由的聲音」。

于淼在2012年接下大陸學者嚴搏非在上海創立的「季風書園」，將書店經營成上海的文化地標，以文史哲類別的書目為主，並常舉辦探討社會議題的講座，廣受歡迎，2018年卻因政治壓力，被迫結束營業。

上海「季風書園」歇業前，牆上貼滿讀者不捨的留言，于淼、太太謝芳悉心保留這些紙條，如今他們重現在華府書店入門的牆上。當時有讀者期許，這只是短暫告別，未來能再重逢。6年後，終於盼到季風在華府重生。

于淼說，他花4個月籌備，剛開始只是認為，華府需要中文書店，以滿足讀者需求，同時他也能更瞭解當地社群，倒沒有特別要回應過去。開幕後很多老讀者來支持，說讓他們勾起很多美好回憶，「我心裡一直埋藏的東西也被呼應出來」。

「可能我內心一直有一個願望：一個書店被動結束，我不希望它成為終點。我希望這個故事未完待續，現在可能就是待續的機會。」

于淼說，大陸這幾年出版、自由表達的空間持續受壓縮，這是很多人選擇離開大陸的原因之一。他關掉上海「季風書園」後，與謝芳帶著小孩到美國。他已完成攻讀政治學碩士，目前繼續唸文學，仍是大學部的學生。

「季風書園」開在華府的杜邦圓環（DupontCircle），附近有許多政策研究智庫，隔壁就是已有數十年歷史的知名獨立書店Kramers。

于淼說，從商業角度或投資回報率，現在開實體的書店可能不是好選擇。但他希望書店能成為公共文化空間，體現更大的公共價值，「我希望人和人在這可以相遇、交流、進行知識分享、獲取更多的思想資源」。

于淼已經安排9月份的3場講座，也希望未來能邀請台灣、香港作家。

美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）亞洲研究中心研究員孔明尚（Michael Cunningham）開幕隔天就到「季風書園」買書。

孔明尚說，他從朋友那得知書店開幕的消息，覺得真是太好了，「我們等中文書店，華盛頓等中文書店等了很久。」

孔明尚說，美國學者有很多不錯的大陸研究著作，但看不到大陸作者的書「還是有很大的漏洞」。兩岸關係部分，很多英文書也寫得很不錯。但是關於台灣部分，沒有多少美國學者在研究，「光看英文的資料，其實會少很多東西」。

孔明尚指出，要瞭解台灣的政治發生什麼事，需要看中文資料、中文的媒體。如果不會讀中文、或者讀不到中文資料，沒辦法真正的了解。

「我最近幾乎每次去台灣時，都會先逛幾個書店，把我需要的書買回來。現在去台灣可以帶小一點的行李箱，在這裡直接買或訂購。」

大陸藝術家修明說，獨立書店在大陸越來越難經營，很多書店被迫關門。在大陸人的心裡，自由民主的理念一直在擴展，不會熄滅。「季風書園」在華府重生，等於在像不合理、不公平的政治現狀「表達不屈服、不妥協的態度」。

從大陸到美國唸書、就業的愛麗絲（化名）說，「季風書園」在上海有很多讀者，年輕一代都追求更多自由、更少限制。她自己是到波士頓唸書後，才知道大陸曾發生天安門事件，對她衝擊很大。她期待在書店的論壇認識更多朋友。

2年前從香港到美國唸書的蘇查哈爾燦（筆名）說，香港實施國安法後，不再有辦講座、文化交流的環境，今年初香港的見山書店結束營業，標誌香港民間書店、公共文化的衰落。「季風書園」多年後重生，期待香港也能再擁有自由。