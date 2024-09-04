罕見攻擊人類…公園野餐驚見美洲獅 5歲男童一度遭叼走緊急送醫

美國加州洛杉磯郊區近日發生美洲獅叼走5歲男童的意外。這隻美洲獅因被認定威脅公共安全，遭到射殺。男童送醫後沒有生命危險。

洛杉磯近郊、鄰近馬利布海灘（Malibu Beach）的卡拉巴薩斯（Calabasas）一處公園1日下午發生這起意外。當時一家人在公園內野餐，共有6名大人和幾名小孩，突然出現一隻身型壯碩的美洲獅。

多家媒體報導，這隻美洲獅咬住一名5歲男童，男童父親跑向美洲獅。這隻野生動物受驚嚇，放開男孩之後，爬到附近的樹上。

根據加州魚類和野生動物部新聞稿，州立公園和洛杉磯郡警察接獲報案後，與野生動物部官員、公園管理局人員和消防人員趕到現場。

官員認定這隻美洲獅威脅公共安全，決定使用槍枝射殺。警消人員用直升機將男童送醫治療，男童受傷但沒有危及生命，已於昨天出院。

事件發生在州立公園野餐區，不是在偏遠的小徑或荒郊野外，設有野餐桌和烤肉架。公園網站寫到，雖然腹地較小，但很漂亮，適合帶孩子來散步。

媒體報導，當地動物保育團體對此表示震驚，為受傷的孩童祈福。

動保團體指出，附近正興建一條橫跨101號高速公路的野生動物通道，希望讓這個區域的美洲獅和其他動物自由移動到其他區域，到離人類較遠的地方棲息。

動保人士強調，美洲獅攻擊人類事件很罕見。與加州每年近4000人車禍身亡相比，從1986年以來，加州近40年間發生26起美洲獅攻擊人類事件，造成4人死亡。