品牌有顏色？買什麼衣服、開什麼車 透露你的政黨傾向

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經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據美國消費者研究公司MRI-Simmons的資料，黨派分歧顯示在個人的對衣飾、球鞋、以及座駕的品牌選擇上。例如特斯拉的客群中度偏藍，較傾民主黨。路透
根據美國消費者研究公司MRI-Simmons的資料，黨派分歧顯示在個人的對衣飾、球鞋、以及座駕的品牌選擇上。例如特斯拉的客群中度偏藍，較傾民主黨。路透

黨派分歧會顯示在個人的對衣飾、球鞋、以及座駕的品牌選擇上。

華爾街日報分析美國消費者研究公司MRI-Simmons的資料發現上述現象。對某些公司而言，這是行銷策略造成的結果，它們的產品喚起保守派或自由派的想法和形象；對於其他一些公司，則是據點分布或專攻特定地理區的結果，大城市多為藍軍，小鎮則紅軍多。

於是，許多主流品牌和商品的顧客群會明顯偏藍（民主黨代表色）或偏紅（共和黨代表色）。程度則有重度（Heavily）、中度（Moderately）和微微（Slightly）之分。另有一些品牌是中間（Even）調性。

先說女裝：Dolce & Gabbana的主顧客群重度偏藍，DKNY和Ralph Lauren微微偏藍；Liz Claiborne中性；Wrangler微微偏紅。

再看男裝：Armani重度藍，The Gap中度藍；但Brooks Brothers微微紅，潮流服飾Carhartt中度紅。

大家選擇的汽車品牌也不太一樣：賓士微微藍，特斯拉中度藍；保持捷微微紅，福特和吉普（Jeep）中度紅。

買球鞋同樣各有所愛：喬登鞋的客群重度藍，Puma中度藍；Under Armour和Avia中度紅。

軟性飲料的客群也略有差別：思樂寶（Snapple）和Canada Dry Ginger Ale中度偏藍；而健怡可樂、無糖百事可樂和Diet Mountain Dew全微微偏紅。

至於連鎖餐飲品牌的客群，星巴克（Starbucks）和Dunkin'微微偏藍，Dairy Queen和Cracker Barrel中度偏紅，Taco John's則是重度偏紅。

品牌 華爾街日報

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