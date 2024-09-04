品牌有顏色？買什麼衣服、開什麼車 透露你的政黨傾向
黨派分歧會顯示在個人的對衣飾、球鞋、以及座駕的品牌選擇上。
華爾街日報分析美國消費者研究公司MRI-Simmons的資料發現上述現象。對某些公司而言，這是行銷策略造成的結果，它們的產品喚起保守派或自由派的想法和形象；對於其他一些公司，則是據點分布或專攻特定地理區的結果，大城市多為藍軍，小鎮則紅軍多。
於是，許多主流品牌和商品的顧客群會明顯偏藍（民主黨代表色）或偏紅（共和黨代表色）。程度則有重度（Heavily）、中度（Moderately）和微微（Slightly）之分。另有一些品牌是中間（Even）調性。
先說女裝：Dolce & Gabbana的主顧客群重度偏藍，DKNY和Ralph Lauren微微偏藍；Liz Claiborne中性；Wrangler微微偏紅。
再看男裝：Armani重度藍，The Gap中度藍；但Brooks Brothers微微紅，潮流服飾Carhartt中度紅。
大家選擇的汽車品牌也不太一樣：賓士微微藍，特斯拉中度藍；保持捷微微紅，福特和吉普（Jeep）中度紅。
買球鞋同樣各有所愛：喬登鞋的客群重度藍，Puma中度藍；Under Armour和Avia中度紅。
軟性飲料的客群也略有差別：思樂寶（Snapple）和Canada Dry Ginger Ale中度偏藍；而健怡可樂、無糖百事可樂和Diet Mountain Dew全微微偏紅。
至於連鎖餐飲品牌的客群，星巴克（Starbucks）和Dunkin'微微偏藍，Dairy Queen和Cracker Barrel中度偏紅，Taco John's則是重度偏紅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言