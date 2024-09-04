紐約州前華裔高官被捕 涉嫌阻台官員與州長會面

美國紐約州州長侯可（Kathy Hochul）的前副幕僚長孫雯與丈夫胡驍今天因涉嫌擔任中國代理人，違反「外國代理人登記法」與洗錢、簽證詐欺等罪名被捕，孫雯在職期間曾多次阻撓台灣與紐約州政府官員會面。

孫雯（Linda Sun）與胡驍（Chris Hu）今天在位於紐約長島的豪宅被逮捕，同日下午於紐約東區聯邦法院出庭。根據檢方提出的65頁起訴書，曾任紐約州長侯可的副幕僚長及副勞工廳長、40歲的孫雯，涉及簽證詐欺、洗錢，收受利益從事對中國與中共有利的行為等10項罪名。她的商人丈夫、41歲的胡驍也涉及洗錢等多項罪名。

紐約時報（New York Times）報導，孫雯在紐約州政府任職期間，多次介入並反對州政府與台灣官員互動，侯可因此無法會晤台灣駐美使節。孫雯曾向邀請台灣駐美官員與州長會晤的州議會人員發出「勿安排會面」指示，還寫道「請拒絕，不想讓她（侯可）涉入敏感的中國與台灣事務」。

由於孫雯在紐約州政府任職期間達14年，跨越兩任州長，包括前州長古莫（Andrew Cuomo）。紐時指出，如果指控屬實，她會是明目張膽操控州政府的最高階官員。

除了阻撓台灣與紐約州政府官員會面外，孫雯也涉嫌向中國官員提供未經官方授權的邀請信函，以便中國與州政府官員會面。她還向中國官員提供蓋有官印與州長署名的官方公告，雖然這些文件在美國沒多大意義，但對外國官員而言極具價值。

孫雯還協助與丈夫有關係的業者進行數百萬美元轉帳，取得旅遊補助及活動入場券，幫助友人的生意，在中國的親戚也因此獲得就業機會。孫雯的父母也獲得中國駐紐約總領事館私人廚師親自下廚直送到家的南京烤鴨。

檢察官表示，孫雯夫婦因此獲得的金錢，購買位於紐約長島北岸價值360萬美元（新台幣1億1800萬元）的豪宅，在夏威夷還有一棟190萬美元（新台幣6232萬元）的公寓，還有包括2024年出廠的法拉利在內多輛名車。這些從中國政府與中共方面獲得的利益都未向州政府申報。

侯可的新聞秘書史莫爾（Avi Small）指出，紐約州政府發現孫雯的不當行為，去年3月已終止雇用。孫雯10多年前透過行政部門進入政府部門，州政府察覺這些行為後，通知警方並協助調查。

孫雯與胡驍在長島的住家6週前遭檢警搜查，兩人至今都未回覆媒體的詢問。