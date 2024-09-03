自動化取代工作機會？美碼頭工人強力抵制 可能為此舉行大罷工

美國東部和墨西哥灣沿岸十幾個港口的碼頭工人，可能在現行合約9月30日屆期後舉行大罷工，恐嚴重擾亂今年秋天的供應鏈。

紐約時報報導，罷工原因不是因為工資、退休金或工作條件，主要是反對碼頭提升自動化，取代了真人的工作：擁有逾47,000名會員的美國國際碼頭工人協會（ILA）發現，阿拉巴馬州莫比爾市一個小港口的車用閘門採用了數位掃瞄技術，沒有工會工人值班就檢查並放行卡車。ILA說這違反了勞動合約。

ILA代表紐澤西州、維吉尼亞州、喬治亞州和德州等地重要港口的工人，長期以來一直抵制自動化，堅稱那會導致就業機會流失。例如，航運業在1960年代引進貨櫃，讓港口能以更少的人力裝卸貨物。

在費城港工作了一輩子的73歲工頭Brian Jones還記得1974年入行時，來自哥斯達黎加的香蕉是一小箱一小箱搬下船的。他說，如果投票決定罷工與否，他會投贊成票。

所有勞工都擔心科技將取代他們的工作，在美國的港口，有些藍領工作年薪超過10萬美元，尤其擔心科技帶來的威脅。相較於中國大陸、荷蘭和新加坡等地，美國港口的自動化程度較低，但技術飛速進步，勢將與工會訴求有所衝突。

港口的自動化設備包括：無人駕駛貨車可在碼頭區穿梭運送貨櫃；巨型起重機用少少的人力就能堆置大量貨櫃，而像莫比爾港的那種自動閘門則能處理卡車通行。

港口營運商（通常是全球航運公司的子公司）主張現代化，以利貨物快速高效地流向需要的地方，但他們必須先說服工會。碼頭工人現行合約允許採用「半自動化」機具，但禁止「沒有人員互動」的設備。

自動化設備是否真的會大幅減少對勞工的需求還不明朗。港口業者說他們創造了新類型的工作，包括保養和維修自動化機具，並聲稱港口若能處理更多貨物就能雇用更多工人。