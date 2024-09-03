芝加哥地鐵驚傳槍擊案！4乘客睡夢中遭槍殺、槍手被捕

美國伊利諾州芝加哥西部郊區地鐵2日凌晨發生槍殺事件，有4名乘客在列車上遭槍殺，其中3人當場死亡，另1人送醫後不治，槍手逃逸後遭逮捕，犯案動機尚待釐清。

紐約時報等報導，當地警方稱，當地時間2日清晨5時27分接到報警電話，稱在德斯普蘭斯大道站附近的地鐵藍線列車上，有多人遭槍擊。據了解，當時該輛列車正開往芝加哥森林公園站（Forest Park Station）。

警察迅速趕往現場後發現共有4人中槍，其中3人當場死亡，第4名受害人被送往芝加哥羅耀拉大學醫療中心後不久也被宣告死亡。4名乘客疑似是在列車上睡著時遭槍擊，警方目前未公布死者身分。

當地警察局副局長克里斯多弗（Christopher Chin）表示，這是一起獨立事件，目前無法確認事件發生時車上有多少人。案發後，警方在粉紅線列車上逮捕一名嫌犯，並查獲一把槍枝，但目前仍在調查另一名目擊者和另一名可疑嫌犯。

當地市長霍斯金斯（Rory Hoskins）則說，當地從未發生過類似大規模槍擊事件，呼籲警方盡速釐清行兇動機。