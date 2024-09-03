快訊

中選會今公告罷樑 謝國樑答辯提「NET案四連勝」反擊

經發會登場！劉德音：勿把議題框在親中、親美 要討論台灣強大的方法

彭振聲突嘔吐送醫「真相大白」 蘇一峰曝最糟情況：會死人的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

芝加哥地鐵驚傳槍擊案！4乘客睡夢中遭槍殺、槍手被捕

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國伊利諾州芝加哥西部郊區地鐵2日凌晨發生槍殺案，有4名乘客在列車上遭槍殺。美聯社
美國伊利諾州芝加哥西部郊區地鐵2日凌晨發生槍殺案，有4名乘客在列車上遭槍殺。美聯社

美國伊利諾州芝加哥西部郊區地鐵2日凌晨發生槍殺事件，有4名乘客在列車上遭槍殺，其中3人當場死亡，另1人送醫後不治，槍手逃逸後遭逮捕，犯案動機尚待釐清。

紐約時報等報導，當地警方稱，當地時間2日清晨5時27分接到報警電話，稱在德斯普蘭斯大道站附近的地鐵藍線列車上，有多人遭槍擊。據了解，當時該輛列車正開往芝加哥森林公園站（Forest Park Station）。

警察迅速趕往現場後發現共有4人中槍，其中3人當場死亡，第4名受害人被送往芝加哥羅耀拉大學醫療中心後不久也被宣告死亡。4名乘客疑似是在列車上睡著時遭槍擊，警方目前未公布死者身分。

當地警察局副局長克里斯多弗（Christopher Chin）表示，這是一起獨立事件，目前無法確認事件發生時車上有多少人。案發後，警方在粉紅線列車上逮捕一名嫌犯，並查獲一把槍枝，但目前仍在調查另一名目擊者和另一名可疑嫌犯。

當地市長霍斯金斯（Rory Hoskins）則說，當地從未發生過類似大規模槍擊事件，呼籲警方盡速釐清行兇動機。

槍擊 芝加哥

延伸閱讀

長榮航「閨蜜機」飛向芝加哥

長榮航空全新 Hello Kitty「閨蜜機」正式亮相 彩繪機重返芝加哥天空

巴黎帕運／地鐵逾300站 僅不到1成供無障礙設施

試圖衝破芝加哥警防線 72名親巴示威者被捕

相關新聞

芝加哥地鐵驚傳槍擊案！4乘客睡夢中遭槍殺、槍手被捕

美國伊利諾州芝加哥西部郊區地鐵2日凌晨發生槍殺事件，有4名乘客在列車上遭槍殺，其中3人當場死亡，另1人送醫後不治，槍手逃...

吃不起牛肉 美國香腸銷量增暗示經濟衰退

通膨降溫並不代表東西會變得更便宜，越來越多企業警告消費者的花錢速度開始放緩。

拜登批內唐亞胡 談判以哈停火不夠努力

美國總統拜登2日結束假期返回白宮，準備在戰情室與以哈停火談判美國代表會面。路透報導，拜登當時被記者問及，以色列總理內唐亞...

非法大麻園多為華人黑幫操縱 主導力超越墨西哥幫派

加州大麻管制廳(California Department of Cannabis Control)的執法人員指出，安蒂...

婦女因家暴犯罪 伊利諾伊州通過減刑法律 各州跟進關注

今年8月初伊利諾伊州通過暴力受害者減刑法律，讓婦女團體為之振奮，也同時全美各州也開始關注家暴受害婦女減刑的相關法案。

食品色素傷學童注意力 加州校園將禁用

五顏六色的冰淇淋與各式甜點，竟然影響學童的注意力！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。