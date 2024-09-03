加州「假釋重刑犯」提案 經2年協商仍遭駁回

加州議會近日否決備受爭議的假釋重刑犯提案SB 94，法案尋求為犯下謀殺罪或被判無期徒刑的囚犯提供獲釋機會，遭共和黨議員強烈反對，提案者民主黨籍州參議員寇戴塞表示非常失望。

寇戴塞（Dave Cortese）2022年提出SB 94法案，希望為那些在1990年6月5日前犯下謀殺罪、並且已服刑至少25年的囚犯提供假釋機會。法案在立法過程中多次修改，共和黨及受害者權益組織強烈反彈，引發廣泛社會討論和政治爭議。

加州議會本屆會期31日剛落幕，法案未能通過，並且被列入「無效檔案」，凸顯「公共安全議題」在民主黨主政的加州成為激烈的戰場。

寇戴塞透過聲明表示，經過2年協商和超過10次修訂討論，SB 94法案未能獲得加州議會完整審議和表決令他深感失望。共和黨籍州眾議員阿拉尼斯（JuanAlanis）抨擊加州政府經常討論罪犯權利，卻踐踏受害者的權利。

受害者權益倡導者帕度（Vanetta Perdue）1982年險些喪命，當年她母親與丈夫分居，並遭丈夫闖入家門澆汽油活活燒死。帕度曾到加州議會反對提案，指出「無假釋的終身監禁就應該是無假釋的」，強烈反對釋放囚犯。

SB 94是民主黨一系列司法改革措施的一環，支持者認為這是一項嚴格的法案，目的在糾正被不當處理的案件。寇戴塞表示將繼續尋求對話，並重新檢視那些不公平的、具種族歧視偏見的判刑。

不過，部分民主黨議員也並未支持這項提案，使得法案最終闖關失敗。