見證辛普森殺妻等大案 美聯社知名司法記者辭世

近50年來報導過美國許多最重要的刑事和民事審判的美聯社特約記者鐸其（Linda Deutsch）今天辭世，享壽80歲。

鐸其2022年診斷出胰腺癌，後來治療成功，但今年夏天復發。奧林匹亞安寧療護中心（Olympia HospiceCare）護理師皮楚斯揚（Narek Petrosian）表示，鐸其在洛杉磯的家中去世，親友隨侍在側。

鐸其50多年老友、美聯社駐聯合國首席記者李德瑞（Edith Lederer）表示：「對好幾百個人來說，她是無與倫比的朋友，他們會懷念她的機智、智慧、魅力和她的樂於鑽研。」

2015年退休時，鐸其是美國最著名的法庭記者之一，她的法庭生涯始於1969年聯邦參議員羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）暗殺者席漢（Sirhan Sirhan）的審判與定罪，之後還陸續報導過美國殺人魔曼松（Charles Manson）、前職業美式足球聯盟NFL球星辛普森（O.J. Simpson）等人。

美聯社資深副總裁兼執行總編培斯（Julie Pace）表示：「琳達（鐸其）是一位無所畏懼的記者，喜歡報導大新聞，而且她確實報導了一些重大新聞。」

「她是一位真正的先驅，她對節奏的掌控和孜孜不倦的職業道德，激勵了美聯社和整個業界的許多記者。」