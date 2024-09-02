食品色素傷學童注意力 加州校園將禁用

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

五顏六色的冰淇淋與各式甜點，竟然影響學童的注意力！加州近日通過法律，將禁止公立學校提供含有特定色素的食物，因為這些食品添加劑可能危害孩童的學習能力，預計最快將在2027年全面禁止。民主黨議員加布里列說，患有過動症的孩子特別容易受到這些化學物質影響，需要立法保障。

加州校園禁色素

《CNN》報導，《加州食品安全法案》日前在兩黨支持下正式通過，禁止公立幼稚園到國中的校園餐廳提供任何含有紅色40號、黃色5、6號、藍色色素1、2號與綠色3號等色素的食品或飲料，一旦加州州長同意簽署該法案，預計2027年年底法案將正式上路。

該法案緣起是因為加州環境健康危害辨公室2021年的報告明確指出，這些色素會損害學童的學習能力，更與行為問題、注意力缺失息息相關。非營利環境健康組織「Environmental Working Group」強調，儘管已經有最新的科學證據出爐，但美國食品藥物管理局對色素的規範仍基於35到70年前的研究。

對此，美國食品藥物管理局也聲明表示，「重新評估化學物質在食物中的安全性，已是目前最優先的任務之一。」但該局也強調，所有使用於食品的色素都經過世界衛生組織食品添加劑專家委員會的評估，並確認目前使用的狀況都是安全無虞的，但仍會持續關注新興研究，確保食品添加劑的安全性。

歐盟規定更嚴格

消費者品牌聯合會代表休伊特聲明表示，很不幸看到為了推進政治的議程，導致安全的食品原料被妖魔化，該法案通過將限制學校對食品的選擇，進而使學校與家庭需要花費更大的開銷來購買食物。

《紐約時報》報導，不僅加州，歐盟也有嚴格的食品添加劑禁令，如常用於口香糖、糖果等食品的白色著色劑二氧化鈦，因為存在致癌的風險疑慮，自 2022 年已在歐盟被全面禁止；今年歐盟也禁止8種煙燻風味添加物也因為基因毒性的風險，預計一段過渡期後，就將被全面禁用。

【更多精采內容，詳見 】