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抗議又6位人質死亡 兩地談判仍無下文

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
以色列近日因人質死亡，爆發大規模抗議與罷工。（Wikimedia Commons示意圖）
以色列近日因人質死亡，爆發大規模抗議與罷工。（Wikimedia Commons示意圖）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

「政府何時才要簽訂與哈瑪斯人質交換條約？」近日有上萬名以色列民眾到行政首都特拉維夫街頭抗議，因不滿近日又出現6位被哈瑪斯俘虜的以色列人質死亡的狀況。但以色列仍不願對哈瑪斯妥協，雙方分別在杜哈與開羅進行談判，目前都沒有下文。

大罷工抗議納坦雅胡

根據《英國廣播公司》報導，抗議民眾在街上揮舞以色列國旗，高喊不滿以色列總理納坦雅胡與其內閣成員，無法與哈瑪斯達成協議，趕快將去年10月哈瑪斯襲擊時追走的人質帶回。當時哈瑪斯擄走約240人，11月時曾交換回1半，但仍有一半還在哈瑪斯手上，前仍下落不明，據估計可能還有100人左右。

以色列公會還發動大罷工，許多民眾佔領高速公路、喊著「活下來！活下來！我們要人質活下來！」的口號。但以色列右派政府仍不願妥協，財政部長史莫奇譴責罷工符合哈瑪斯的利益，納坦雅胡也說，謀殺人質的哈瑪斯不配簽訂和平協議。

政府不甩民眾抗議

但國內也有政治人物響應罷工，特拉維夫市長胡戴宣布，市政府的員工也可以自由決定是否參與罷工。《路透社》提到，有幾位民主黨的國會議員呼籲以哈雙方儘速簽訂停火協議，讓人道援助可以進入加薩。也有人質的父親達克-陳透露，納坦雅胡拒絕與哈瑪斯協商，他感到相當不滿。

不過美國共和黨國會議員也譴責拜登支持以色列的力道不夠。即使民主黨總統候選人、副總統賀錦麗很快就發表聲明，譴責哈瑪斯是恐怖組織，但共和黨參議員葛拉漢認為，美國政府應該對哈瑪斯的主要贊助者伊朗進行更多施壓，否則哈瑪斯還可以持續苟延殘喘。

美國、卡達、埃及也試圖透過多方協調，盼以哈雙方坐上談判桌，埃及與卡達分別還在各自首都開羅與杜哈舉行談判，並邀請以、哈代表，但雙方不是沒來，就是談判內容仍沒有交集，停火協議仍持續卡關中。

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人質 以色列 哈瑪斯

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