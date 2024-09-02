美國飯店上萬員工罷工 要求加薪恢復疫情前人力

美國多個城市共有上萬名飯店員工今天罷工，要求加薪以及將人力補足至疫情前水準。這波罷工適逢人潮最多的勞動節週末長假，預估有數以百萬計美國人出遊。

美國的勞動節是在每年9月第一個星期一。法新社報導，波士頓、舊金山和檀香山市（Honolulu）等8個城市的25家飯店員工展開罷工。

根據發起罷工的工會UNITE HERE說法，希爾頓（Hilton）、凱悅（Hyatt）和喜來登（Sheraton）連鎖飯店均受影響，光是夏威夷首府檀香山就有5000名員工罷工，影響當地1萬557個房間。

工會在聲明中表示：「許多飯店趁著2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間削減人力和賓客服務，導致員工失去工作和收入，業者之後也未恢復這些服務。」

法新社記者目擊員工在波士頓的數家飯店拉起罷工糾察線，預計明天有集會活動。

工會國際主席米爾斯（Gwen Mills）表示：「飯店業現正賺進大把鈔票，員工和顧客卻被拋在腦後。很多飯店還沒恢復顧客應得的標準服務，例如自動每日房務清潔和客房送餐服務。」

米爾斯說：「員工的收入不足以養家活口。」

凱悅飯店透過聲明表示，「對UNITE HERE選擇罷工感到失望，而凱悅仍願意磋商」，並說已制定應變計畫，盡量減少對飯店營運的影響。

根據美國汽車協會（AAA）的預訂統計，勞動節週末假期的國內旅遊總量比去年增加9%。

美國運輸安全局（TSA）在聲明中表示，預計到4日將有多達1700萬名乘客搭機。

希爾頓和萬豪（Marriott）未回應置評請求。