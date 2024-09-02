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影／多明尼加貨車衝撞酒吧！釀11死40多傷 多人倒地驚悚畫面曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
多明尼加南部阿蘇阿省9月1日稍早驚傳貨車衝撞酒吧，造成至少11人喪生、超過40人受傷。圖／截自@ag_Journalist在X的影音
多明尼加南部阿蘇阿省9月1日稍早驚傳貨車衝撞酒吧，造成至少11人喪生、超過40人受傷。圖／截自@ag_Journalist在X的影音

美聯社報導，多明尼加南部阿蘇阿省（Azua）9月1日稍早驚傳貨車衝撞酒吧，造成至少11人喪生、超過40人受傷，現場慘況在社群媒體曝光，明顯可見多人倒地不起、桌椅雜物被撞得東倒西歪、四散一地。

阿蘇阿省坐落多明尼加首都聖多明哥以西，9月1日凌晨傳出一輛運送酪梨的貨車撞進酒吧，司機肇事後逃逸，目前尚未被捕到案。

美聯社援引警方發言人佩斯葛拉（Diego Pesqueira）指出，事故造成至少11人死亡，且其中一人是員警。當局正在調閱周邊監視器了解事發過程，貨車上一名乘客被拘留，目前尚未釐清肇事原因。

多明尼加衛生局證實，多數傷者已被緊急送往鄰近醫院，其中有4人情況危急。消息指出，女性傷者年齡介於17歲至45歲，男性傷者年齡介於18歲至55歲。

多明尼加 阿蘇

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