影／川粉穿不雅上衣被趕下飛機！印有川普比中指、影射床技狀聲詞

美國佛州一名挺川普的男子日前穿著含不雅字樣的衣服搭乘達美航空，衣服上印有川普雙手比中指，以及影射口交的狀聲詞和描述，遭到同機其他乘客投訴，該男子在起飛前被機組人員請下飛機，同機乘客在社群平台Reddit上傳當時影片引發熱議。

每日郵報報導，美國一名川普支持者，8月31日上午在佛州薩拉索塔布蘭登國際機場搭乘達美航空，身穿印有不雅手勢與字樣的黑色T恤遭到攔阻，最終將衣服反穿後才被允許登機。

衣服上印有共和黨總統候選人川普手比中指圖樣，上方白色字體寫著「HAWK TUAH」，用於指涉口交時吐口水在男性生殖器的狀聲詞，下方則寫著「吐在那東西上」（Spit on that thang）。

今年一名女性路人在街訪影片中，被問到最引以為豪的「床上技巧」時，她以「HAWK TUAH」來描述，影片後來爆紅，受到熱烈轉發。

男子上機後再度將衣服穿回正面，遭到同機其他乘客投訴，最終機組人員以航空公司規定將該男子請下飛機。

根據名為SKBeachGirl的同機乘客在美國鄉民論壇Reddit上傳的影片，男子拿著行李離開時一邊說「我因為穿的T恤被趕下飛機」，接著一邊指負責送他下飛機的空服員，一邊爆粗口唸出該空服員名牌「愚蠢**溫蒂」。

根據達美航空載客規定，倘若乘客衣著「對其他乘客造成不合理的冒犯或騷擾風險」，航空公司有權拒絕載送。

影片上傳後，大批網民留言力挺達美，一些網民分享時常在機場看到「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者T恤。

https://twitter.com/Babe_Bucher/status/1829997154980495700/video/1