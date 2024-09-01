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美小飛機墜毀民宅釀3死！撞斷電線桿附近9000戶停電

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國俄勒岡州8月31日發生墜機，一架小型飛機墜毀於波特蘭以東一處住宅區，造成機上2人及1名住戶喪生。圖為現場警消救火畫面。美聯社
美國俄勒岡州8月31日發生墜機，一架小型飛機墜毀於波特蘭以東一處住宅區，造成機上2人及1名住戶喪生。圖為現場警消救火畫面。美聯社

美國俄勒岡州8月31日發生墜機，一架小型飛機墜毀於波特蘭以東一處住宅區，造成機上2人及1名住戶喪生，而火勢蔓延至2幢連棟房屋，導致另外2人受傷。

衛報引述當地電視台KATU-TV報導，美國聯邦航空總署（FAA）證實，一架雙引擎賽斯納421C（Cessna 421C），約於當地時間上午10時30分，墜毀波特蘭以東住宅區好景（Fairview），造成共3人死亡。

當地消防單位負責人路易斯（Scott Lewis）表示，失事飛機造成大火蔓延到至少2幢連棟房屋，一共4個住家單位，導致5戶家庭被撤離、2人受傷。

當地警局辦公室公共資訊官員柏拉克（John Plock）提到，飛機墜毀時撞擊電線桿或電塔。NBC附屬電視台KGW報導指出，約9000戶居民停電數小時。

FAA與美國國家運輸安全委員會（NTSB）已經展開調查。

從社群媒體的影像可見，至少一幢連棟房屋被大火吞噬，現場冒出濃濃黑煙。

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