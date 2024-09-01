美羅德島州台灣日 州長麥基籲促進雙方青年交流

2024年美國羅德島州龍舟賽暨台灣日節慶今天盛大舉行，羅德島州州長麥基（DanMcKee）等政要出席活動，麥基與「海外台灣青年大使」團員暢談領導力培養，表示期待雙方合作促進青年交流。

駐波士頓辦事處與羅德島州黑石谷（BlackstoneValley，Rhode Island）旅遊局合辦的「2024年羅德島州龍舟賽暨台灣日節慶」，今天在包塔克特河（Pawtucket River）盛大舉辦，吸引數千民眾參與，州長麥基、聯邦眾議員阿莫（Gabe Amo）、瑪格津納（Seth Magaziner）、副州長馬多士（Sabina Matos）及包塔克特市長葛雷畢恩（Donald Grebien）等政要出席，與民眾一起體驗台灣民俗及美食。

駐波士頓辦事處安排赴美巡演的台灣特技團在活動中進行首演，特技團以傳統技藝結合音樂及戲劇編排的獨特表演方式，獲得民眾熱烈掌聲。麥基與阿莫在特技團員指導下，體驗打陀螺。

活動現場備有來自台灣的玉荷包荔枝及鳳梨、釋迦供賓客品嚐，駐波士頓辦事處長廖朝宏向來賓介紹來自台灣的水果，口感驚艷。

麥基與出席活動的「海外台灣青年大使」團員暢談領導力培養，並表示期待與駐波士頓辦事處合作促進台灣與羅德島州的年輕人交流。

駐波士頓辦事處指出，近年來台灣與美國羅德島州關係持續提升，2023年7月雙方簽署高等教育合作備忘錄（MOU），由前駐美代表、現任副總統蕭美琴見證，今年羅州議會也通過友台決議並在議場掛上台灣國旗，展現強力挺台。

駐波士頓辦事處希望未來持續透過相關公眾外交活動，結合文化及美食，推銷台灣軟實力，提升台美雙邊交流及友誼。