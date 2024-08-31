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舊金山也有滿滿「台味」！市議員殷嘉立、黃仁勳政商名流帶動 夜市漸成風潮

中央社／ 舊金山30日專電
舊金山市議員殷嘉立（右）與來自台灣的丈夫許總雲（左）逛台北饒河夜市，感受到當地歡樂氣氛，去年在選區試辦夜市獲得廣大迴響，今年擴大規模且更具「台味」。中央社
舊金山市議員殷嘉立（右）與來自台灣的丈夫許總雲（左）逛台北饒河夜市，感受到當地歡樂氣氛，去年在選區試辦夜市獲得廣大迴響，今年擴大規模且更具「台味」。中央社

舊金山議員殷嘉立受饒河夜市啟發，去年在選區推動試點夜市大受好評，今年擴大舉辦並首度推出「吃臭豆腐競賽」，加上輝達執行長黃仁勳赴台灣掀起的夜市旋風，讓夜市在舊金山逐漸成為潮流。

週五夕陽時分，舊金山日落區（Sunset）人聲鼎沸，50家街頭美食、100家遊戲及手工藝品攤位橫跨7個街區，吸引數萬民眾到場同樂。舊金山市議員殷嘉立（Joel Engardio）去年試辦夜市獲得廣大迴響，今年擴大規模且更具「台味」。

主舞台前方，6名參賽者挑戰「吃臭豆腐競賽」，最快吃完6碗台式酥炸臭豆腐的人即是贏家。這對不愛「臭味」的外國民眾來說不僅新鮮有趣，更是一大挑戰。當地電視台主播還特地邊吃臭豆腐邊出鏡，介紹台灣街頭美食的魅力。

奪冠的舊金山居民Sherman Chan告訴記者，他完全沒有練習，因為自從小時候在香港吃到臭豆腐後便愛上這味。他日前看到輝達執行長黃仁勳去台灣時，特別到夜市品嘗美食，11月他將首度赴台旅遊，打算逛遍各大夜市品嘗臭豆腐。

殷嘉立於2022年與來自台灣的丈夫許總雲（Lionel Hsu）逛饒河夜市，感受到舊金山睽違已久的歡樂氣氛，去年便在選區推動夜市，佳評如潮超出預期。

殷嘉立告訴中央社，因為丈夫許總雲特別愛吃臭豆腐，因此舉辦了這場競賽，但是在舊金山很難找到會做臭豆腐的大廚，這次還特別到城外尋找好廚師。

許總雲說，他們每次回到台灣都一定會吃臭豆腐，因為是「必吃美食」，一開始，殷嘉立沒有非常喜歡，但現在漸漸習慣這個風味，能夠陪他一起嘗鮮。

許總雲也表示，特別喜歡臭豆腐酥脆的外皮，配上台式泡菜，「這是最棒的組合，在舊金山很難找到這樣的台式臭豆腐，但你可以在日落區夜市品嘗到」。

今天這場活動不僅民眾捧場，舊金山市長布里德（London Breed）、地方檢察長謝安宜（Brooke Jenkins）、台裔市府律師邱信福（David Chiu）都現身力挺。

邱信福父母來自南台灣，他回憶年輕時回到故鄉「最棒的回憶就是去夜市」，那裡有美食、歡樂、與家人的美好時光，「還有臭豆腐」。他表示，自己在夏天的台北夜市，聽到烹煮食物的聲音，聞到美食的香氣，物美價廉令他難忘。

他說，舊金山疫情過後少了歡樂氣氛，日落區這個受到台北夜市啟發的活動，「將夜市文化帶到舊金山」，現在舊金山華埠和其他地區也開始辦起了夜市。

今年日落區夜市不僅時間拉長、街區擴大，還將一連舉辦2場。殷嘉立表示，希望未來能讓舊金山夜市成為像台灣流動夜市一樣的常規性活動。

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