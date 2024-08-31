尷尬！情侶車震撞排檔桿 連人帶車墜入河…頭燈未關照亮河川一整夜

一時的性衝動隨時搞出人命！美國賓夕法尼亞州發生情侶「車震」墜河事件，1對男女日前凌晨4時許在公園停車場的轎車內無法壓抑性衝動，終於上演「激情互動」，警方指他們進行性活動時其中一方的手或腳誤撞排檔桿導致車輛衝前，慌亂之下連人帶車衝入河中，幸好在墜河底前及自行脫困游回岸邊。由於2人車震時開著了車頭燈，故整夜河內都射出燈光，被附近民眾發現，令獲救情況尷尬萬分，而消防在早上8時半才將車輛打撈起來。

情侶在事故中自行脫困游上岸，消防打撈車輛。（CBS新聞截圖）

事件其後在香港社交網站流傳，有網友憶起教育局初中「公民、經濟與社會科」課程教材提及，學生須學習「堅決拒絕婚前性行為」，更舉例若控制不到性衝動，可「一起到運動場打羽毛球等」，而身兼聖公會牧師的選委界立法會議員管浩鳴其後指該例子不夠貼切，建議改為「沖個冷水澡」。有網友認為這對「車震情侶」正是響應有關說法，「這就是正宗的沖個冷水澡，連轎車都一起冷卻」。

外媒報導，事發於賓州費城斯庫基爾河（Schuylkill River），當地時間8月28日凌晨，一對男女將白色座駕停在費爾蒙特公園附近停車場，費城消防指車輛約在凌晨4時15分衝入河中。

沉入河底前自行游上岸

警方未透露情侶身份，指事件中無人受傷，當時2人正進行「忙碌的互動」，後來再向美媒表示，情侶在車上「進行了性活動」。警方消息指，2人在車廂後座扭作一團激情接觸時，其中一方的手或腳，「或任何你想像到的東西」撞到排檔桿，導致車輛前行。車子前行時，情侶慌亂之中無法重新控制車輛，最終連人帶車墜河，幸好他們在車沉入水底前脫困游上岸。

汽車燈光由河底射出

由於2人在夜晚開著車頭燈，雖然汽車沉入河底，但整晚都有汽車燈光從河裡面射出，附近的民眾都能見到。消防最終於早上8點半打撈汽車，警方指不會就事件起訴情侶。

這是當地兩星期內發生第二次有汽車墜入斯庫基爾河（Schuylkill River），8月16日，亦有1輛車掉入河中，奇怪的是，警方表示車輛打撈上來後，在附近區域沒找到開車的司機和乘客，4道車門緊鎖，但其中1扇車窗開著。

當地傳媒引述美國南達科他大學數年前曾進行的研究，指當地多數大學生都曾試過「車震」，受訪的61%男大學生及58.5%的女大學生都曾在車內進行性行為。

延伸閱讀：

樂極生悲！人妻「肉償」抵修車 與技工車震激戰雙亡 揭驚人死因

36歲女教師車震18歲男學生 傳裸照調情多次性交 1原因被控性侵

文章授權轉載自《香港01》