川普傳記電影「誰是接班人」 美國大選前登大銀幕

川普傳記電影「誰是接班人」描述川普年輕時在紐約當地產大亨的歲月，演員細膩演出在坎城影展獲得8分鐘的掌聲，無奈在美國上映日一延再延，如今終於敲定10月11日登上大銀幕，距離美國大選不到一個月。

「誰是接班人」（The Apprentice，暫譯）由伊朗出生的電影導演阿里阿巴斯（Ali Abbasi）執導，描述川普與前律師寇恩（Roy Cohn）情同父子的過往及川普與第一任妻子以離婚收場的婚姻。

自從5月在坎城影展（Cannes Film Festival）全球首映以來，川普團隊就揚言要對電影製片採取法律行動。川普的律師也向電影團隊發函，指控誹謗及非法干涉選舉。

川普支持者史奈德（Daniel Snyder）也是「誰是接班人」主要製作公司Kinematics的主要貸款人，據報他不愛這部電影，導致該片在美國發行的過程陷入停滯。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，「誰是接班人」總算敲定由布里阿克里夫娛樂公司（Briarcliff Entertainment）發行，除了美國，也將在英國及愛爾蘭院線上映。

「誰是接班人」在坎城首映後，布里阿克里夫娛樂公司馬上出價要發行，許多其他串流媒體及工作室都選擇放棄，據稱是因為怕川普生怨報復。

這部電影在坎城影展首映期間贏得全場起立鼓掌。導演阿里阿巴斯當時說，「該是讓電影變得有意義。是時候讓電影再次政治化了」。

片中還描述川普在一次爭執中強暴第一任妻子伊凡娜．川普（Ivana Trump）。根據1993年出版的「失落的大亨」（Lost Tycoon）一書，伊凡娜在1990年提出強暴指控，之後加以否認，稱她並不是以「字面上或在刑事意義上」來表達這些話。

她說，身為一名女性，「我感到被侵犯」。川普否認這項指控。

川普與伊凡娜1977年結婚，1992年離婚，兩人有3個兒女，分別是小唐納．川普（Donald Trump Jr.）、伊凡卡（Ivanka Trump）和艾瑞克（Eric Trump）。

伊凡娜當過模特兒，在前捷克斯洛伐克的共產統治下長大，曾在捷克斯洛伐克的滑雪青年國家隊受訓。

她在1980年代參與打造川普媒體形象，當年兩人是紐約市最知名的權貴夫妻檔之一。後來川普與第2任妻子梅波斯（Marla Maples）高調傳誹聞，紐約小報大書特書，伊凡娜隨後與川普離婚。她於2022年去世。

在戲中飾演川普的影星塞巴斯汀史坦（SebastianStan）及詮釋川普前律師寇恩（Roy Cohn）的傑瑞米史壯（Jeremy Strong）演技精湛，被看好有機會分別拿下奧斯卡最佳男主角及最佳男配角。

英國廣播公司（BBC）指出，塞巴斯汀史坦以「出色、細緻入微的演出」詮釋川普，把這個角色刻畫為「缺乏安全感、易受影響、迷失的靈魂」，不知道如何進行對話，經常看車窗檢查稀疏頭髮的狀況。

好萊塢報導（The Hollywood Reporter）則形容，塞巴斯汀史坦的演出「超越模仿，捕捉了這個人的本質」。傑瑞米史壯則「把這個角色塑造得恰到好處的冷酷，一個語速很快的人，目光如刀，幾乎沒有人情味」。