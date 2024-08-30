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嘴上不要身體誠實？馬斯克批郵寄投票瘋了 記錄卻顯示他曾這麼做

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國電動車大廠特斯拉創辦人兼執行長馬斯克也是社群媒體X的擁有者。路透社
美國電動車大廠特斯拉創辦人兼執行長馬斯克也是社群媒體X的擁有者。路透社

擁有社群媒體X的億萬富翁馬斯克（Elon Musk）曾抨擊郵寄投票是個「瘋狂」的想法，會鼓勵選舉詐欺行為。但美國NBC取得的馬斯克投票歷史記錄，發現他住加州時曾郵寄投票兩次。

馬斯克在2016年總統大選使用郵寄投票，那年大選是共和黨候選人川普擊敗民主黨候選人希拉蕊．柯林頓，而馬斯克稱他當時是投給柯林頓。馬斯克之後又在2018年的期中選舉使用郵寄投票。當時馬斯克的主要住所在洛杉磯。

加州記錄顯示，馬斯克在加州投票的歷史記錄很少。在他有資格在加州投票的18年間，馬斯克只有在2016年總統大選和2018年期中選舉投票。

馬斯克是在2002年成為美國公民後就有資格在美國選舉投票。記錄顯示，馬斯克在2006年8月前主動完成選民登記。但他在14年後的總統大選才首次在美國選舉投票。

這是馬斯克的投票記錄首次被公開。NBC向加州州務卿辦公室提出取得公共記錄請求，從而拿到馬斯克的投票歷史記錄。加州州務卿辦公室原本以不提供取消選民登記者的記錄為由拒絕，後來又同意提供。馬斯克的選民檔案顯示，他2020年8月取消在加州的選民登記，並於該年12月的一次記者會宣布，他已搬到德州。

投票 美國 馬斯克

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