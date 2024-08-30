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相信孩子有「蛇的DNA」 男子竟用魚槍狠殺兩親生兒

聯合新聞網／ 綜合報導
小孩與蛇示意圖。圖／ingimage
小孩與蛇示意圖。圖／ingimage

美國加州一名男子因為深信匿名者Q陰謀論，認為自己的兩個孩子有「蛇的DNA」，於2021年在墨西哥用魚槍將其殘忍殺害。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，科爾曼（Matthew Taylor Coleman）於2021年8月7日，突然將兩個孩子帶離家中。當時他本來要和妻子艾比（Abby）帶著全家一起去旅行，不過卻自己先將孩子帶過美墨邊境，在墨西哥一家度假飯店住了兩天。兩天後，科爾曼將孩子帶到一處農場，用魚槍刺死了兩歲的兒子卡萊奧（Kaleo）和只有10個月大的女兒洛克茜（Roxy），並將屍體遺留在現場。

據調查文件指出，科爾曼向FBI供稱，他覺得自己就像電影《駭客任務》（The Matrix）的主角尼歐（Neo）一樣，要解開所有線索。他聲稱自己看見「異象和徵兆」，認為妻子艾比擁有蛇的基因，有可能是變形者，而且這樣的基因已經遺傳給孩子。科爾曼宣稱自己之所以會殺死親生的孩子，是為了防止這種「腐化的DNA」擴散。

目前科爾曼被關押在南加州一處聯邦醫療設施內。他多次在監禁期間自殘，包括拿剃刀割傷自己、頭朝下浸泡進馬桶內、毆打自己的臉以及反覆用頭撞地板等。

法庭文件顯示，科爾曼患有思覺失調症，無法理解自己面臨什麼指控，也不能自我辯護。科爾曼從去年（2023年）5月開始接受強制性藥物治療，他目前對殺害美國國民的指控拒不認罪，由法院指定的律師代表他出庭。

在科爾曼被捕後，妻子艾比已經離開加州並搬回家鄉德州，在家人陪伴下療傷。與科爾曼一起長大的兒時玩伴難過地說，科爾曼的精神狀況突然惡化，但他之前看起來都很正常。

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