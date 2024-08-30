快訊

任民眾黨緊急應變召集人 黃國昌：現不存在代理主席問題

遊客雪崩銳減…墾丁觀光靠什麼賺？業者揭「新金主」：1晚賺2萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

關閉日期藏玄機？馬斯克X總部退出舊金山 辦公室不見往日光彩

中央社／ 舊金山29日專電
X在美國舊金山市中心「市場街」上的辦公大樓。美聯社
X在美國舊金山市中心「市場街」上的辦公大樓。美聯社

社群媒體平台X退出舊金山日期有譜，美國「財富」雜誌今天取得公司發給員工的備忘錄指出，領導階層通知員工，總部辦公室將於9月13日正式關閉。媒體點出這個日期似乎帶有「不祥之意」。

美國「財富」雜誌（Fortune）今天報導，根據X公司高層發給員工的備忘錄，X老闆馬斯克（Elon Musk）將在兩週後的「13號星期五」正式關閉舊金山總部。此前，已有消息指出這棟原推特（Twitter）辦公室即將關閉，但日期不明。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）今天表示，X總部的關閉象徵這家社群媒體平台退出城市，原本在加州舊金山的員工將搬到聖荷西（San Jose）或帕羅奧圖（Palo Alto）的辦公室工作，X新總部則將遷至德州奧斯汀（Austin）。

馬斯克的其他企業包括特斯拉（Tesla）、Space X、The Boring Company也都設在、或將遷往奧斯汀。

馬斯克2022年4月收購推特，後將公司名改為X，原本推特的藍鳥標誌隨後卸下，大樓上一度裝上X招牌，遭到民眾抗議後拆除，現在辦公室已不見往日光彩。

舊金山紀事報今天指出，X總部辦公室關閉這天選在13號星期五，這個日子因特別不祥、充滿迷信而聞名，大眾文化如電影和書籍都曾描繪過這個日子的不幸。由於X已砍掉其媒體公關部門，並未對這個日子的選擇做出回應。

X執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）這個月初已發給員工電子郵件，預告總部即將關閉一事。她在信中寫道，「這一決定影響你們很多人，因此事關重大；但長遠來說，這對我們公司是正確的決定。」

根據舊金山紀事報，X公司計畫將舊金山辦公室轉租出去，保留矽谷辦公室。

報導也指初，隨著X的遷出，舊金山的中市場（Mid-Market）一帶又將失去另一個重要科技公司，此前，Uber、Reddit、Block（原Square）都已相繼撤出。

X 舊金山 辦公室 馬斯克

延伸閱讀

未實現資本利得課稅？賀錦麗政見 讓矽谷富豪心中警鈴大作

日均61則！馬斯克今年來X推文量猛增 尤其是政治文

馬斯克的X發文愈來愈政治 轉折點在哪裡？

馬斯克旗下X平台賴帳！緯穎今證實：依法提起訴訟 待法院審判

相關新聞

關閉日期藏玄機？馬斯克X總部退出舊金山 辦公室不見往日光彩

社群媒體平台X退出舊金山日期有譜，美國「財富」雜誌今天取得公司發給員工的備忘錄指出，領導階層通知員工，總部辦公室將於9月...

紐約州檢察長：AI深偽視頻詐騙 1年達數十億元

州檢察長詹樂霞(Letitia James)29日發布消費者警告，提醒民眾注意利用人工智慧(AI)生成深度偽造影片、吸引...

蘇利文重申管理美中關係 提及台海、南海

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在訪問北京最後一天與中國國家主席習近平會面，蘇利文29日在北京舉行記...

防洗錢新規：全現金買住宅 業者須通報 個人除外

拜登政府為打擊洗錢、防杜髒錢透過美國金融體系流動，於28日頒布新法規，要讓犯罪分子更難透過支付現金購買住宅房地產來洗錢。...

機會有限 美試圖化解中國長期抗拒 促展核武對談

拜登政府今年3月更新名為「核武運用指導」(Nuclear Employment Guidance)的高機密戰略計畫，白宮...

美國際學生人數增加 中國留學生卻減少

新學年即將開始，美國各大學持續歡迎國際學生，外國學生總數穩定成長，但全球最大的留學生輸出國中國，赴美就讀人數卻呈現持平或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。