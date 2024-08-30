關閉日期藏玄機？馬斯克X總部退出舊金山 辦公室不見往日光彩

社群媒體平台X退出舊金山日期有譜，美國「財富」雜誌今天取得公司發給員工的備忘錄指出，領導階層通知員工，總部辦公室將於9月13日正式關閉。媒體點出這個日期似乎帶有「不祥之意」。

美國「財富」雜誌（Fortune）今天報導，根據X公司高層發給員工的備忘錄，X老闆馬斯克（Elon Musk）將在兩週後的「13號星期五」正式關閉舊金山總部。此前，已有消息指出這棟原推特（Twitter）辦公室即將關閉，但日期不明。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）今天表示，X總部的關閉象徵這家社群媒體平台退出城市，原本在加州舊金山的員工將搬到聖荷西（San Jose）或帕羅奧圖（Palo Alto）的辦公室工作，X新總部則將遷至德州奧斯汀（Austin）。

馬斯克的其他企業包括特斯拉（Tesla）、Space X、The Boring Company也都設在、或將遷往奧斯汀。

馬斯克2022年4月收購推特，後將公司名改為X，原本推特的藍鳥標誌隨後卸下，大樓上一度裝上X招牌，遭到民眾抗議後拆除，現在辦公室已不見往日光彩。

舊金山紀事報今天指出，X總部辦公室關閉這天選在13號星期五，這個日子因特別不祥、充滿迷信而聞名，大眾文化如電影和書籍都曾描繪過這個日子的不幸。由於X已砍掉其媒體公關部門，並未對這個日子的選擇做出回應。

X執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）這個月初已發給員工電子郵件，預告總部即將關閉一事。她在信中寫道，「這一決定影響你們很多人，因此事關重大；但長遠來說，這對我們公司是正確的決定。」

根據舊金山紀事報，X公司計畫將舊金山辦公室轉租出去，保留矽谷辦公室。

報導也指初，隨著X的遷出，舊金山的中市場（Mid-Market）一帶又將失去另一個重要科技公司，此前，Uber、Reddit、Block（原Square）都已相繼撤出。