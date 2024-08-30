蘇利文會晤習近平後 白宮聲明稿隻字未提台灣有何玄機？

白宮有關國家安全顧問蘇利文和中方的會談聲明中，除了提到美方提出對台海和平穩定的重視與關切外，在蘇利文與習近平的會談後白宮發布的聲明甚至連「台灣」一詞都未出現，外界好奇，美國是否也對中國畫出紅線？

美國外交關係委員會(CFR)亞洲問題研究員石可為(David Sacks，又譯大衛·薩克斯)在接受美國之音採訪時說，美國最明顯的「紅線」就是「不能接受任何武力行動」。

「而且我們有的紅線在《台灣關係法》中已清楚明列有關對亞太地區和平穩定的威脅，」石可為說：「除了那些紅線被跨越外，我認為蘇利文可能試圖對王毅傳達的，還有當中國在台灣周邊活動時可能發生的誤判」。

至於這些事情是否值得對中國發出警告，石可為說，那涉及告訴中國一些如果它持續在各領域增加對台灣的壓力，美國願意採取何種行動來緩解那些壓力的說法，讓中國理解到那並不符合他們的利益，以此來試圖讓中國知道，他們的作為是有代價的。

石可為說，蘇利文與王毅的會談有非常重要的作用，它是兩國間最權威的溝通管道，遠比從前美中的「戰略與經濟對話」還要來得重要。

「它是一個重要的管道。很清楚的，我認為已經建立的溝通已經有助於穩定彼此的關係，它可能是唯一的管道雙方能夠有一個真正有意義的討論，在關於像是台灣這樣的議題，雙方可以表達他們對對方行動和行為的關切，」他說。

不過，曾在美國在台協會(AIT)政治軍事組工作過的石可為也說，儘管美中「永遠無法在台灣議題上取得協議」，但透過這個重要溝通管道「至少彼此能嘗試糾正誤解或誤判，希望因此而有助於保存台海的和平穩定」，不過他也不認為經過這種溝通會讓中國減少或停止對台灣的壓力。