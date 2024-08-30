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蘇利文會晤習近平後 白宮聲明稿隻字未提台灣有何玄機？

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
8月29日下午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見美國白宮國家安全顧問蘇利文。 中新社
8月29日下午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見美國白宮國家安全顧問蘇利文。 中新社

白宮有關國家安全顧問蘇利文和中方的會談聲明中，除了提到美方提出對台海和平穩定的重視與關切外，在蘇利文與習近平的會談後白宮發布的聲明甚至連「台灣」一詞都未出現，外界好奇，美國是否也對中國畫出紅線？

美國外交關係委員會(CFR)亞洲問題研究員石可為(David Sacks，又譯大衛·薩克斯)在接受美國之音採訪時說，美國最明顯的「紅線」就是「不能接受任何武力行動」。

「而且我們有的紅線在《台灣關係法》中已清楚明列有關對亞太地區和平穩定的威脅，」石可為說：「除了那些紅線被跨越外，我認為蘇利文可能試圖對王毅傳達的，還有當中國在台灣周邊活動時可能發生的誤判」。

至於這些事情是否值得對中國發出警告，石可為說，那涉及告訴中國一些如果它持續在各領域增加對台灣的壓力，美國願意採取何種行動來緩解那些壓力的說法，讓中國理解到那並不符合他們的利益，以此來試圖讓中國知道，他們的作為是有代價的。

石可為說，蘇利文與王毅的會談有非常重要的作用，它是兩國間最權威的溝通管道，遠比從前美中的「戰略與經濟對話」還要來得重要。

「它是一個重要的管道。很清楚的，我認為已經建立的溝通已經有助於穩定彼此的關係，它可能是唯一的管道雙方能夠有一個真正有意義的討論，在關於像是台灣這樣的議題，雙方可以表達他們對對方行動和行為的關切，」他說。

不過，曾在美國在台協會(AIT)政治軍事組工作過的石可為也說，儘管美中「永遠無法在台灣議題上取得協議」，但透過這個重要溝通管道「至少彼此能嘗試糾正誤解或誤判，希望因此而有助於保存台海的和平穩定」，不過他也不認為經過這種溝通會讓中國減少或停止對台灣的壓力。

壓力 溝通 美國在台協會

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