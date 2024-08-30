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英特爾今年重挫近60% 基辛格：我們重視投資人的存疑看法

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
英特爾執行長基辛格。路透
英特爾執行長基辛格。路透

晶片大廠英特爾（Intel）執行長基辛格29日表示，自從該公司在8月初公布了災難性的財報後，這幾周來很艱困，而英特爾正努力因應投資人的疑慮。

CNBC網站報導，基辛格在德意志銀行於加州舉辦的一場科技論壇的輕鬆閒聊中表示：「我們重視一些從市場上接獲的懷疑態度。我們相信我們正在迎接挑戰。」

英特爾股價在8月初公布財報顯示淨損16億美元後重挫26%，是50年來最糟單日表現，也使得今年來股價累計大跌59%，接近十多年來最低水準。

英特爾近幾年來面臨巨大壓力，該公司持續支出數十億美元興建晶圓廠、建立晶圓代工業務，同時間核心的PC和資料中心業務的市占則遭到同業大力瓜分，而且在AI領域無法取得重大發展。

基辛格29日表示，該公司持續解決在伺服器業務中因AI因素而疲軟的情勢，但他對未來表達樂觀看法，表示「我們見到終點線就在眼前」。

基辛格說，英特爾很快就會推出「史上最具吸引力」的AI PC處理器Lunar Lake。

不過基辛格並未談到有關聘請摩根士丹利來協助抵禦維權活躍投資者採取行動的傳聞，也沒有對半導體產業老將陳立武閃辭英特爾董事職務的事件做出評論。

基辛格坦承英特爾股東對該公司的表現不滿是情有可原的。基辛格說，裁員1.5萬人、縮減資產組合等相關努力將帶來回報，他還表示，有跡象顯示將準備迎來外部晶圓代工客戶。

半導體 投資人 資產

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