管理失當被揭致連任失利 美賭城官員殺記者判囚終身
美國拉斯維加斯一名官員今天因殺害記者被判終身監禁。遇害的調查記者曾經撰文，批評這名官員領導部門的不當行為。
內華達州克拉克郡（Clark County）陪審團結論指出，特雷斯（Robert Telles）等候在記者傑爾曼（Jeff German）的住處外伺機行動，之後將他刺死。
克拉克郡檢察官沃夫森（Steve Wolfson）告訴記者：「正義已經伸張。」
「今天的裁斷定當傳遞一個訊息，訊息很明確：任何企圖讓媒體噤聲，或想讓記者閉嘴、恐嚇記者的企圖，都不會被容忍。」
兩週的審判得知，「拉斯維加斯評論報」（LasVegas Review-Journal）時年69歲的記者傑爾曼在去世前幾個月寫了一篇文章，描述特雷斯領導的郡辦公室環境烏煙瘴氣。
此文發表於特雷斯爭取連任前一個月，文中詳細說明偏袒行為，並指控特雷斯與一名工作人員存在不正當關係。
特雷斯否認指控，但連任失敗。
7名女性和5名男性組成的陪審團聽到，憤怒的特雷斯2022年9月驅車前往傑爾曼住處，躲在灌木叢中伺機而動，之後瘋狂地持刀攻擊。
特雷斯否認殺人，辯稱警方忽略其他人也可能犯案的證據。律師出身的特雷斯還在證人席發表長篇獨白，聲稱自己是陰謀的受害者。
陪審團做出有罪裁斷後，再次退席考慮刑期，之後裁決處以無期徒刑，特雷斯必須服刑至少20年才有資格假釋。
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